Immutable X (IMX) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Immutable X untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak IMX yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli IMX

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Immutable X % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.7368 $0.7368 $0.7368 +3.57% USD Sebenarnya Ramalan Immutable X Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Immutable X (IMX) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Immutable X berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.7368 pada tahun 2025. Immutable X (IMX) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Immutable X berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.77364 pada tahun 2026. Immutable X (IMX) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan IMX yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.812322 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Immutable X (IMX) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan IMX yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.852938 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Immutable X (IMX) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran IMX pada tahun 2029 ialah $ 0.895585 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Immutable X (IMX) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran IMX pada tahun 2030 ialah $ 0.940364 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Immutable X (IMX) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Immutable X berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.5317. Immutable X (IMX) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Immutable X berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.4950. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.7368 0.00%

2026 $ 0.77364 5.00%

2027 $ 0.812322 10.25%

2028 $ 0.852938 15.76%

2029 $ 0.895585 21.55%

2030 $ 0.940364 27.63%

2031 $ 0.987382 34.01%

2032 $ 1.0367 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.0885 47.75%

2034 $ 1.1430 55.13%

2035 $ 1.2001 62.89%

2036 $ 1.2601 71.03%

2037 $ 1.3231 79.59%

2038 $ 1.3893 88.56%

2039 $ 1.4588 97.99%

2040 $ 1.5317 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Immutable X Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.7368 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.736900 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.737506 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.739827 0.41% Ramalan HargaImmutable X (IMX) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk IMX pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.7368 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaImmutable X (IMX) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi IMX, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.736900 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaImmutable X (IMX) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi IMX, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.737506 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaImmutable X (IMX)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk IMX ialah $0.739827 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Immutable X Semasa Harga Semasa $ 0.7368$ 0.7368 $ 0.7368 Perubahan Harga (24J) +3.57% Modal Pasaran $ 1.43B$ 1.43B $ 1.43B Bekalan Peredaran 1.94B 1.94B 1.94B Kelantangan (24J) $ 10.58M$ 10.58M $ 10.58M Kelantangan (24J) -- Harga terkini IMX ialah $ 0.7368. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +3.57%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 10.58M. Tambahan pula, IMX mempunyai bekalan edaran sebanyak 1.94B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 1.43B. Lihat Harga Langsung IMX

Cara Membeli Immutable X (IMX) Cuba beli IMX? Anda kini boleh membeli IMX melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Immutable X dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli IMXSekarang

Immutable X Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Immutable X, harga semasa Immutable X ialah 0.7368USD. Bekalan edaran Immutable X(IMX) ialah 0.00 IMX , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $1.43B . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.06% $ 0.042699 $ 0.7703 $ 0.6941

7 Hari 0.31% $ 0.175200 $ 0.7703 $ 0.5566

30 Hari 0.33% $ 0.184100 $ 0.7703 $ 0.485 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Immutable X telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.042699 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.06% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Immutable X didagangkan pada paras tertinggi $0.7703 dan paras terendah $0.5566 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.31% . Trend terkini ini mempamerkan potensi IMX untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Immutable X telah mengalami perubahan sebanyak 0.33% , mencerminkan kira-kira $0.184100 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa IMX berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Immutable X yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh IMX

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Immutable X (IMX) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Immutable X ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan IMX berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Immutable X untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi IMX, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Immutable X. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan IMX. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum IMX untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Immutable X.

Mengapa Ramalan Harga IMX Penting?

IMX Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahIMX berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,IMX akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga IMX pada bulan depan? Menurut Immutable X (IMX) alat ramalan harga, harga IMX yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 IMX pada tahun 2026? Harga 1Immutable X (IMX) hari ini ialah $0.7368 . Mengikut modul ramalan di atas, IMX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga IMX pada tahun 2027? Immutable X (IMX) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 IMX menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga IMX pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Immutable X (IMX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga IMX pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Immutable X (IMX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 IMX pada tahun 2030? Harga 1Immutable X (IMX) hari ini ialah $0.7368 . Mengikut modul ramalan di atas, IMX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga IMX untuk 2040? Immutable X (IMX) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 IMX menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang