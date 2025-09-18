Index Cooperative (INDEX) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Index Cooperative untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak INDEX yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Index Cooperative % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $1.183 $1.183 $1.183 -0.33% USD Sebenarnya Ramalan Index Cooperative Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Index Cooperative (INDEX) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Index Cooperative berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.183 pada tahun 2025. Index Cooperative (INDEX) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Index Cooperative berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.2421 pada tahun 2026. Index Cooperative (INDEX) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan INDEX yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 1.3042 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Index Cooperative (INDEX) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan INDEX yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 1.3694 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Index Cooperative (INDEX) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran INDEX pada tahun 2029 ialah $ 1.4379 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Index Cooperative (INDEX) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran INDEX pada tahun 2030 ialah $ 1.5098 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Index Cooperative (INDEX) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Index Cooperative berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.4593. Index Cooperative (INDEX) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Index Cooperative berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 4.0060. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 1.183 0.00%

2026 $ 1.2421 5.00%

2027 $ 1.3042 10.25%

2028 $ 1.3694 15.76%

2029 $ 1.4379 21.55%

2030 $ 1.5098 27.63%

2031 $ 1.5853 34.01%

2032 $ 1.6645 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.7478 47.75%

2034 $ 1.8352 55.13%

2035 $ 1.9269 62.89%

2036 $ 2.0233 71.03%

2037 $ 2.1244 79.59%

2038 $ 2.2307 88.56%

2039 $ 2.3422 97.99%

2040 $ 2.4593 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Index Cooperative Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 1.183 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 1.1831 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 1.1841 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 1.1878 0.41% Ramalan HargaIndex Cooperative (INDEX) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk INDEX pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $1.183 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaIndex Cooperative (INDEX) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi INDEX, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.1831 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaIndex Cooperative (INDEX) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi INDEX, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.1841 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaIndex Cooperative (INDEX)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk INDEX ialah $1.1878 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Index Cooperative Semasa Harga Semasa $ 1.183$ 1.183 $ 1.183 Perubahan Harga (24J) -0.33% Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Kelantangan (24J) $ 55.11K$ 55.11K $ 55.11K Kelantangan (24J) -- Harga terkini INDEX ialah $ 1.183. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -0.33%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 55.11K. Tambahan pula, INDEX mempunyai bekalan edaran sebanyak 0.00 dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 0.00. Lihat Harga Langsung INDEX

Index Cooperative Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Index Cooperative, harga semasa Index Cooperative ialah 1.183USD. Bekalan edaran Index Cooperative(INDEX) ialah 0.00 INDEX , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $0.00 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.01% $ -0.018000 $ 1.204 $ 1.136

7 Hari 0.00% $ 0.001000 $ 1.274 $ 1.136

30 Hari -0.06% $ -0.076999 $ 1.67 $ 1.034 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Index Cooperative telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.018000 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.01% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Index Cooperative didagangkan pada paras tertinggi $1.274 dan paras terendah $1.136 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.00% . Trend terkini ini mempamerkan potensi INDEX untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Index Cooperative telah mengalami perubahan sebanyak -0.06% , mencerminkan kira-kira $-0.076999 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa INDEX berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Index Cooperative yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh INDEX

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Index Cooperative (INDEX) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Index Cooperative ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan INDEX berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Index Cooperative untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi INDEX, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Index Cooperative. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan INDEX. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum INDEX untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Index Cooperative.

Mengapa Ramalan Harga INDEX Penting?

INDEX Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahINDEX berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,INDEX akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga INDEX pada bulan depan? Menurut Index Cooperative (INDEX) alat ramalan harga, harga INDEX yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 INDEX pada tahun 2026? Harga 1Index Cooperative (INDEX) hari ini ialah $1.183 . Mengikut modul ramalan di atas, INDEX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga INDEX pada tahun 2027? Index Cooperative (INDEX) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 INDEX menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga INDEX pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Index Cooperative (INDEX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga INDEX pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Index Cooperative (INDEX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 INDEX pada tahun 2030? Harga 1Index Cooperative (INDEX) hari ini ialah $1.183 . Mengikut modul ramalan di atas, INDEX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga INDEX untuk 2040? Index Cooperative (INDEX) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 INDEX menjelang tahun 2040.