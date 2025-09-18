IoTeX Network (IOTX) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga IoTeX Network untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak IOTX yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga IoTeX Network % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.02671 $0.02671 $0.02671 +1.90% USD Sebenarnya Ramalan IoTeX Network Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) IoTeX Network (IOTX) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, IoTeX Network berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.02671 pada tahun 2025. IoTeX Network (IOTX) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, IoTeX Network berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.028045 pada tahun 2026. IoTeX Network (IOTX) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan IOTX yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.029447 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. IoTeX Network (IOTX) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan IOTX yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.030920 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. IoTeX Network (IOTX) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran IOTX pada tahun 2029 ialah $ 0.032466 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. IoTeX Network (IOTX) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran IOTX pada tahun 2030 ialah $ 0.034089 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. IoTeX Network (IOTX) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga IoTeX Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.055528. IoTeX Network (IOTX) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga IoTeX Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.090449. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.02671 0.00%

2026 $ 0.028045 5.00%

2027 $ 0.029447 10.25%

2028 $ 0.030920 15.76%

2029 $ 0.032466 21.55%

2030 $ 0.034089 27.63%

2031 $ 0.035793 34.01%

2032 $ 0.037583 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.039462 47.75%

2034 $ 0.041435 55.13%

2035 $ 0.043507 62.89%

2036 $ 0.045683 71.03%

2037 $ 0.047967 79.59%

2038 $ 0.050365 88.56%

2039 $ 0.052883 97.99%

2040 $ 0.055528 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga IoTeX Network Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.02671 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.026713 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.026735 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.026819 0.41% Ramalan HargaIoTeX Network (IOTX) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk IOTX pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.02671 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaIoTeX Network (IOTX) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi IOTX, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.026713 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaIoTeX Network (IOTX) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi IOTX, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.026735 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaIoTeX Network (IOTX)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk IOTX ialah $0.026819 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga IoTeX Network Semasa Harga Semasa $ 0.02671$ 0.02671 $ 0.02671 Perubahan Harga (24J) +1.90% Modal Pasaran $ 252.18M$ 252.18M $ 252.18M Bekalan Peredaran 9.44B 9.44B 9.44B Kelantangan (24J) $ 341.63K$ 341.63K $ 341.63K Kelantangan (24J) -- Harga terkini IOTX ialah $ 0.02671. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +1.90%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 341.63K. Tambahan pula, IOTX mempunyai bekalan edaran sebanyak 9.44B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 252.18M. Lihat Harga Langsung IOTX

IoTeX Network Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung IoTeX Network, harga semasa IoTeX Network ialah 0.02671USD. Bekalan edaran IoTeX Network(IOTX) ialah 0.00 IOTX , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $252.18M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0.000020 $ 0.02694 $ 0.02597

7 Hari 0.01% $ 0.000160 $ 0.02838 $ 0.02597

30 Hari -0.04% $ -0.00136 $ 0.03186 $ 0.02499 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, IoTeX Network telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000020 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, IoTeX Network didagangkan pada paras tertinggi $0.02838 dan paras terendah $0.02597 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.01% . Trend terkini ini mempamerkan potensi IOTX untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, IoTeX Network telah mengalami perubahan sebanyak -0.04% , mencerminkan kira-kira $-0.00136 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa IOTX berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga IoTeX Network yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh IOTX

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga IoTeX Network (IOTX) Berfungsi? Modul Ramalan Harga IoTeX Network ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan IOTX berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap IoTeX Network untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi IOTX, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga IoTeX Network. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan IOTX. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum IOTX untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan IoTeX Network.

Mengapa Ramalan Harga IOTX Penting?

IOTX Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahIOTX berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,IOTX akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga IOTX pada bulan depan? Menurut IoTeX Network (IOTX) alat ramalan harga, harga IOTX yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 IOTX pada tahun 2026? Harga 1IoTeX Network (IOTX) hari ini ialah $0.02671 . Mengikut modul ramalan di atas, IOTX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga IOTX pada tahun 2027? IoTeX Network (IOTX) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 IOTX menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga IOTX pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, IoTeX Network (IOTX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga IOTX pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, IoTeX Network (IOTX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 IOTX pada tahun 2030? Harga 1IoTeX Network (IOTX) hari ini ialah $0.02671 . Mengikut modul ramalan di atas, IOTX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga IOTX untuk 2040? IoTeX Network (IOTX) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 IOTX menjelang tahun 2040.