Izumi Finance (IZI) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Izumi Finance untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak IZI yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Izumi Finance % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.01639 $0.01639 $0.01639 +11.73% USD Sebenarnya Ramalan Izumi Finance Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Izumi Finance (IZI) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Izumi Finance berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.01639 pada tahun 2025. Izumi Finance (IZI) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Izumi Finance berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.017209 pada tahun 2026. Izumi Finance (IZI) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan IZI yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.018069 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Izumi Finance (IZI) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan IZI yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.018973 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Izumi Finance (IZI) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran IZI pada tahun 2029 ialah $ 0.019922 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Izumi Finance (IZI) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran IZI pada tahun 2030 ialah $ 0.020918 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Izumi Finance (IZI) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Izumi Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.034073. Izumi Finance (IZI) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Izumi Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.055502. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.01639 0.00%

2026 $ 0.017209 5.00%

2027 $ 0.018069 10.25%

2028 $ 0.018973 15.76%

2029 $ 0.019922 21.55%

2030 $ 0.020918 27.63%

2031 $ 0.021964 34.01%

2032 $ 0.023062 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.024215 47.75%

2034 $ 0.025426 55.13%

2035 $ 0.026697 62.89%

2036 $ 0.028032 71.03%

2037 $ 0.029434 79.59%

2038 $ 0.030905 88.56%

2039 $ 0.032451 97.99%

2040 $ 0.034073 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Izumi Finance Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.01639 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.016392 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.016405 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.016457 0.41% Ramalan HargaIzumi Finance (IZI) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk IZI pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.01639 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaIzumi Finance (IZI) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi IZI, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.016392 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaIzumi Finance (IZI) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi IZI, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.016405 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaIzumi Finance (IZI)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk IZI ialah $0.016457 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Izumi Finance Semasa Harga Semasa $ 0.01639 Perubahan Harga (24J) +11.73% Modal Pasaran $ 12.90M Bekalan Peredaran 787.40M Kelantangan (24J) $ 80.11K Harga terkini IZI ialah $ 0.01639. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +11.73%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 80.11K. Tambahan pula, IZI mempunyai bekalan edaran sebanyak 787.40M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 12.90M.

Izumi Finance Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Izumi Finance, harga semasa Izumi Finance ialah 0.016386USD. Bekalan edaran Izumi Finance(IZI) ialah 0.00 IZI , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $12.90M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.38% $ 0.004536 $ 0.017342 $ 0.010569

7 Hari 2.67% $ 0.011925 $ 0.024519 $ 0.004453

30 Hari 2.91% $ 0.012200 $ 0.024519 $ 0.004017 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Izumi Finance telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.004536 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.38% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Izumi Finance didagangkan pada paras tertinggi $0.024519 dan paras terendah $0.004453 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 2.67% . Trend terkini ini mempamerkan potensi IZI untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Izumi Finance telah mengalami perubahan sebanyak 2.91% , mencerminkan kira-kira $0.012200 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa IZI berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Izumi Finance yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh IZI

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Izumi Finance (IZI) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Izumi Finance ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan IZI berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Izumi Finance untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi IZI, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Izumi Finance. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan IZI. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum IZI untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Izumi Finance.

Mengapa Ramalan Harga IZI Penting?

IZI Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

