Joseon Mun (JSM) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Joseon Mun untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak JSM yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli JSM

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Joseon Mun % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.00024 $0.00024 $0.00024 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Joseon Mun Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Joseon Mun (JSM) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Joseon Mun berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.00024 pada tahun 2025. Joseon Mun (JSM) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Joseon Mun berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000252 pada tahun 2026. Joseon Mun (JSM) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan JSM yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.000264 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Joseon Mun (JSM) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan JSM yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.000277 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Joseon Mun (JSM) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran JSM pada tahun 2029 ialah $ 0.000291 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Joseon Mun (JSM) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran JSM pada tahun 2030 ialah $ 0.000306 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Joseon Mun (JSM) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Joseon Mun berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000498. Joseon Mun (JSM) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Joseon Mun berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000812. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.00024 0.00%

2026 $ 0.000252 5.00%

2027 $ 0.000264 10.25%

2028 $ 0.000277 15.76%

2029 $ 0.000291 21.55%

2030 $ 0.000306 27.63%

2031 $ 0.000321 34.01%

2032 $ 0.000337 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.000354 47.75%

2034 $ 0.000372 55.13%

2035 $ 0.000390 62.89%

2036 $ 0.000410 71.03%

2037 $ 0.000431 79.59%

2038 $ 0.000452 88.56%

2039 $ 0.000475 97.99%

2040 $ 0.000498 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Joseon Mun Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.00024 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.000240 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.000240 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.000240 0.41% Ramalan HargaJoseon Mun (JSM) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk JSM pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.00024 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaJoseon Mun (JSM) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi JSM, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000240 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaJoseon Mun (JSM) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi JSM, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000240 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaJoseon Mun (JSM)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk JSM ialah $0.000240 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Joseon Mun Semasa Harga Semasa $ 0.00024$ 0.00024 $ 0.00024 Perubahan Harga (24J) 0.00% Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Kelantangan (24J) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) 0.00% Harga terkini JSM ialah $ 0.00024. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 0.00. Tambahan pula, JSM mempunyai bekalan edaran sebanyak 0.00 dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 0.00. Lihat Harga Langsung JSM

Cara Membeli Joseon Mun (JSM) Cuba beli JSM? Anda kini boleh membeli JSM melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Joseon Mun dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli JSMSekarang

Joseon Mun Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Joseon Mun, harga semasa Joseon Mun ialah 0.00024USD. Bekalan edaran Joseon Mun(JSM) ialah 0.00 JSM , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $0.00 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0 $ 0.00024 $ 0.00024

7 Hari 0.00% $ 0 $ 0.00024 $ 0.00024

30 Hari 0.04% $ 0.000009 $ 0.000421 $ 0.00023 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Joseon Mun telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Joseon Mun didagangkan pada paras tertinggi $0.00024 dan paras terendah $0.00024 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.00% . Trend terkini ini mempamerkan potensi JSM untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Joseon Mun telah mengalami perubahan sebanyak 0.04% , mencerminkan kira-kira $0.000009 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa JSM berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Joseon Mun yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh JSM

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Joseon Mun (JSM) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Joseon Mun ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan JSM berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Joseon Mun untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi JSM, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Joseon Mun. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan JSM. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum JSM untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Joseon Mun.

Mengapa Ramalan Harga JSM Penting?

JSM Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahJSM berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,JSM akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga JSM pada bulan depan? Menurut Joseon Mun (JSM) alat ramalan harga, harga JSM yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 JSM pada tahun 2026? Harga 1Joseon Mun (JSM) hari ini ialah $0.00024 . Mengikut modul ramalan di atas, JSM akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga JSM pada tahun 2027? Joseon Mun (JSM) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 JSM menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga JSM pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Joseon Mun (JSM) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga JSM pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Joseon Mun (JSM) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 JSM pada tahun 2030? Harga 1Joseon Mun (JSM) hari ini ialah $0.00024 . Mengikut modul ramalan di atas, JSM akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga JSM untuk 2040? Joseon Mun (JSM) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 JSM menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang