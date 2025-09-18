KASTA (KASTA) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga KASTA untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak KASTA yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli KASTA

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga KASTA % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.010982 $0.010982 $0.010982 +0.42% USD Sebenarnya Ramalan KASTA Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) KASTA (KASTA) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, KASTA berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.010982 pada tahun 2025. KASTA (KASTA) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, KASTA berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.011531 pada tahun 2026. KASTA (KASTA) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan KASTA yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.012107 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. KASTA (KASTA) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan KASTA yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.012713 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. KASTA (KASTA) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran KASTA pada tahun 2029 ialah $ 0.013348 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. KASTA (KASTA) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran KASTA pada tahun 2030 ialah $ 0.014016 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. KASTA (KASTA) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga KASTA berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.022830. KASTA (KASTA) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga KASTA berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.037188. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.010982 0.00%

2026 $ 0.011531 5.00%

2027 $ 0.012107 10.25%

2028 $ 0.012713 15.76%

2029 $ 0.013348 21.55%

2030 $ 0.014016 27.63%

2031 $ 0.014716 34.01%

2032 $ 0.015452 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.016225 47.75%

2034 $ 0.017036 55.13%

2035 $ 0.017888 62.89%

2036 $ 0.018782 71.03%

2037 $ 0.019722 79.59%

2038 $ 0.020708 88.56%

2039 $ 0.021743 97.99%

2040 $ 0.022830 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga KASTA Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.010982 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.010983 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.010992 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.011027 0.41% Ramalan HargaKASTA (KASTA) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk KASTA pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.010982 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaKASTA (KASTA) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi KASTA, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.010983 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaKASTA (KASTA) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi KASTA, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.010992 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaKASTA (KASTA)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk KASTA ialah $0.011027 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga KASTA Semasa Harga Semasa $ 0.010982$ 0.010982 $ 0.010982 Perubahan Harga (24J) +0.42% Modal Pasaran $ 8.39M$ 8.39M $ 8.39M Bekalan Peredaran 763.62M 763.62M 763.62M Kelantangan (24J) $ 68.19K$ 68.19K $ 68.19K Kelantangan (24J) -- Harga terkini KASTA ialah $ 0.010982. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +0.42%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 68.19K. Tambahan pula, KASTA mempunyai bekalan edaran sebanyak 763.62M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 8.39M. Lihat Harga Langsung KASTA

Cara Membeli KASTA (KASTA) Cuba beli KASTA? Anda kini boleh membeli KASTA melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli KASTA dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli KASTASekarang

KASTA Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung KASTA, harga semasa KASTA ialah 0.010982USD. Bekalan edaran KASTA(KASTA) ialah 0.00 KASTA , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $8.39M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0.000016 $ 0.011124 $ 0.010856

7 Hari 0.03% $ 0.000323 $ 0.011218 $ 0.010558

30 Hari -0.08% $ -0.001075 $ 0.014589 $ 0.007802 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, KASTA telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000016 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, KASTA didagangkan pada paras tertinggi $0.011218 dan paras terendah $0.010558 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.03% . Trend terkini ini mempamerkan potensi KASTA untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, KASTA telah mengalami perubahan sebanyak -0.08% , mencerminkan kira-kira $-0.001075 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa KASTA berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga KASTA yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh KASTA

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga KASTA (KASTA) Berfungsi? Modul Ramalan Harga KASTA ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan KASTA berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap KASTA untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi KASTA, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga KASTA. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan KASTA. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum KASTA untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan KASTA.

Mengapa Ramalan Harga KASTA Penting?

KASTA Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahKASTA berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,KASTA akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga KASTA pada bulan depan? Menurut KASTA (KASTA) alat ramalan harga, harga KASTA yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 KASTA pada tahun 2026? Harga 1KASTA (KASTA) hari ini ialah $0.010982 . Mengikut modul ramalan di atas, KASTA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga KASTA pada tahun 2027? KASTA (KASTA) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 KASTA menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga KASTA pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, KASTA (KASTA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga KASTA pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, KASTA (KASTA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 KASTA pada tahun 2030? Harga 1KASTA (KASTA) hari ini ialah $0.010982 . Mengikut modul ramalan di atas, KASTA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga KASTA untuk 2040? KASTA (KASTA) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 KASTA menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang