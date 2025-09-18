Kava Labs (KAVA) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Kava Labs untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak KAVA yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli KAVA

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Kava Labs % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.3388 $0.3388 $0.3388 +1.77% USD Sebenarnya Ramalan Kava Labs Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Kava Labs (KAVA) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Kava Labs berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.3388 pada tahun 2025. Kava Labs (KAVA) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Kava Labs berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.35574 pada tahun 2026. Kava Labs (KAVA) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan KAVA yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.373527 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Kava Labs (KAVA) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan KAVA yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.392203 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Kava Labs (KAVA) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran KAVA pada tahun 2029 ialah $ 0.411813 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Kava Labs (KAVA) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran KAVA pada tahun 2030 ialah $ 0.432404 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Kava Labs (KAVA) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Kava Labs berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.704340. Kava Labs (KAVA) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Kava Labs berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.1472. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.3388 0.00%

2026 $ 0.35574 5.00%

2027 $ 0.373527 10.25%

2028 $ 0.392203 15.76%

2029 $ 0.411813 21.55%

2030 $ 0.432404 27.63%

2031 $ 0.454024 34.01%

2032 $ 0.476725 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.500561 47.75%

2034 $ 0.525589 55.13%

2035 $ 0.551869 62.89%

2036 $ 0.579462 71.03%

2037 $ 0.608436 79.59%

2038 $ 0.638857 88.56%

2039 $ 0.670800 97.99%

2040 $ 0.704340 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Kava Labs Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.3388 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.338846 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.339124 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.340192 0.41% Ramalan HargaKava Labs (KAVA) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk KAVA pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.3388 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaKava Labs (KAVA) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi KAVA, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.338846 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaKava Labs (KAVA) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi KAVA, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.339124 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaKava Labs (KAVA)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk KAVA ialah $0.340192 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Kava Labs Semasa Harga Semasa $ 0.3388$ 0.3388 $ 0.3388 Perubahan Harga (24J) +1.77% Modal Pasaran $ 366.98M$ 366.98M $ 366.98M Bekalan Peredaran 1.08B 1.08B 1.08B Kelantangan (24J) $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Kelantangan (24J) -- Harga terkini KAVA ialah $ 0.3388. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +1.77%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.03M. Tambahan pula, KAVA mempunyai bekalan edaran sebanyak 1.08B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 366.98M. Lihat Harga Langsung KAVA

Cara Membeli Kava Labs (KAVA) Cuba beli KAVA? Anda kini boleh membeli KAVA melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Kava Labs dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli KAVASekarang

Kava Labs Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Kava Labs, harga semasa Kava Labs ialah 0.3389USD. Bekalan edaran Kava Labs(KAVA) ialah 0.00 KAVA , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $366.98M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.00% $ -0.002500 $ 0.342 $ 0.3306

7 Hari -0.09% $ -0.036100 $ 0.3755 $ 0.3306

30 Hari -0.11% $ -0.042000 $ 0.3905 $ 0.3306 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Kava Labs telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.002500 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Kava Labs didagangkan pada paras tertinggi $0.3755 dan paras terendah $0.3306 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.09% . Trend terkini ini mempamerkan potensi KAVA untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Kava Labs telah mengalami perubahan sebanyak -0.11% , mencerminkan kira-kira $-0.042000 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa KAVA berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Kava Labs yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh KAVA

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Kava Labs (KAVA) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Kava Labs ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan KAVA berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Kava Labs untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi KAVA, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Kava Labs. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan KAVA. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum KAVA untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Kava Labs.

Mengapa Ramalan Harga KAVA Penting?

KAVA Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahKAVA berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,KAVA akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga KAVA pada bulan depan? Menurut Kava Labs (KAVA) alat ramalan harga, harga KAVA yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 KAVA pada tahun 2026? Harga 1Kava Labs (KAVA) hari ini ialah $0.3388 . Mengikut modul ramalan di atas, KAVA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga KAVA pada tahun 2027? Kava Labs (KAVA) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 KAVA menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga KAVA pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Kava Labs (KAVA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga KAVA pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Kava Labs (KAVA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 KAVA pada tahun 2030? Harga 1Kava Labs (KAVA) hari ini ialah $0.3388 . Mengikut modul ramalan di atas, KAVA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga KAVA untuk 2040? Kava Labs (KAVA) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 KAVA menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang