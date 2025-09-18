Kekius Maximus (KEKIUS) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Kekius Maximus untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak KEKIUS yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Kekius Maximus % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.022779 $0.022779 $0.022779 +1.80% USD Sebenarnya Ramalan Kekius Maximus Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Kekius Maximus (KEKIUS) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Kekius Maximus berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.022779 pada tahun 2025. Kekius Maximus (KEKIUS) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Kekius Maximus berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.023917 pada tahun 2026. Kekius Maximus (KEKIUS) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan KEKIUS yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.025113 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Kekius Maximus (KEKIUS) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan KEKIUS yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.026369 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Kekius Maximus (KEKIUS) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran KEKIUS pada tahun 2029 ialah $ 0.027688 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Kekius Maximus (KEKIUS) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran KEKIUS pada tahun 2030 ialah $ 0.029072 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Kekius Maximus (KEKIUS) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Kekius Maximus berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.047355. Kekius Maximus (KEKIUS) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Kekius Maximus berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.077137. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.022779 0.00%

2026 $ 0.023917 5.00%

2027 $ 0.025113 10.25%

2028 $ 0.026369 15.76%

2029 $ 0.027688 21.55%

2030 $ 0.029072 27.63%

2031 $ 0.030526 34.01%

2032 $ 0.032052 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.033654 47.75%

2034 $ 0.035337 55.13%

2035 $ 0.037104 62.89%

2036 $ 0.038959 71.03%

2037 $ 0.040907 79.59%

2038 $ 0.042953 88.56%

2039 $ 0.045100 97.99%

2040 $ 0.047355 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Kekius Maximus Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.022779 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.022782 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.022800 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.022872 0.41% Ramalan HargaKekius Maximus (KEKIUS) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk KEKIUS pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.022779 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaKekius Maximus (KEKIUS) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi KEKIUS, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.022782 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaKekius Maximus (KEKIUS) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi KEKIUS, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.022800 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaKekius Maximus (KEKIUS)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk KEKIUS ialah $0.022872 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Kekius Maximus Semasa Harga Semasa $ 0.022779$ 0.022779 $ 0.022779 Perubahan Harga (24J) +1.80% Modal Pasaran $ 22.76M$ 22.76M $ 22.76M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Kelantangan (24J) $ 272.80K$ 272.80K $ 272.80K Kelantangan (24J) -- Harga terkini KEKIUS ialah $ 0.022779. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +1.80%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 272.80K. Tambahan pula, KEKIUS mempunyai bekalan edaran sebanyak 1.00B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 22.76M. Lihat Harga Langsung KEKIUS

Kekius Maximus Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Kekius Maximus, harga semasa Kekius Maximus ialah 0.022764USD. Bekalan edaran Kekius Maximus(KEKIUS) ialah 0.00 KEKIUS , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $22.76M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.03% $ 0.000653 $ 0.023993 $ 0.021356

7 Hari 0.03% $ 0.000726 $ 0.02588 $ 0.0213

30 Hari -0.17% $ -0.004847 $ 0.0299 $ 0.021 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Kekius Maximus telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000653 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.03% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Kekius Maximus didagangkan pada paras tertinggi $0.02588 dan paras terendah $0.0213 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.03% . Trend terkini ini mempamerkan potensi KEKIUS untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Kekius Maximus telah mengalami perubahan sebanyak -0.17% , mencerminkan kira-kira $-0.004847 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa KEKIUS berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Kekius Maximus yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh KEKIUS

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Kekius Maximus (KEKIUS) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Kekius Maximus ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan KEKIUS berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Kekius Maximus untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi KEKIUS, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Kekius Maximus. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan KEKIUS. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum KEKIUS untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Kekius Maximus.

Mengapa Ramalan Harga KEKIUS Penting?

KEKIUS Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahKEKIUS berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,KEKIUS akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga KEKIUS pada bulan depan? Menurut Kekius Maximus (KEKIUS) alat ramalan harga, harga KEKIUS yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 KEKIUS pada tahun 2026? Harga 1Kekius Maximus (KEKIUS) hari ini ialah $0.022779 . Mengikut modul ramalan di atas, KEKIUS akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga KEKIUS pada tahun 2027? Kekius Maximus (KEKIUS) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 KEKIUS menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga KEKIUS pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Kekius Maximus (KEKIUS) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga KEKIUS pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Kekius Maximus (KEKIUS) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 KEKIUS pada tahun 2030? Harga 1Kekius Maximus (KEKIUS) hari ini ialah $0.022779 . Mengikut modul ramalan di atas, KEKIUS akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga KEKIUS untuk 2040? Kekius Maximus (KEKIUS) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 KEKIUS menjelang tahun 2040.