Kendu Inu (KENDU) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Kendu Inu untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak KENDU yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli KENDU

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Kendu Inu % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.00001202 $0.00001202 $0.00001202 -8.59% USD Sebenarnya Ramalan Kendu Inu Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Kendu Inu (KENDU) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Kendu Inu berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000012 pada tahun 2025. Kendu Inu (KENDU) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Kendu Inu berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000012 pada tahun 2026. Kendu Inu (KENDU) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan KENDU yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.000013 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Kendu Inu (KENDU) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan KENDU yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.000013 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Kendu Inu (KENDU) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran KENDU pada tahun 2029 ialah $ 0.000014 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Kendu Inu (KENDU) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran KENDU pada tahun 2030 ialah $ 0.000015 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Kendu Inu (KENDU) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Kendu Inu berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000024. Kendu Inu (KENDU) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Kendu Inu berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000040. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000012 0.00%

2026 $ 0.000012 5.00%

2027 $ 0.000013 10.25%

2028 $ 0.000013 15.76%

2029 $ 0.000014 21.55%

2030 $ 0.000015 27.63%

2031 $ 0.000016 34.01%

2032 $ 0.000016 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.000017 47.75%

2034 $ 0.000018 55.13%

2035 $ 0.000019 62.89%

2036 $ 0.000020 71.03%

2037 $ 0.000021 79.59%

2038 $ 0.000022 88.56%

2039 $ 0.000023 97.99%

2040 $ 0.000024 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Kendu Inu Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.000012 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.000012 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.000012 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.000012 0.41% Ramalan HargaKendu Inu (KENDU) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk KENDU pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.000012 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaKendu Inu (KENDU) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi KENDU, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000012 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaKendu Inu (KENDU) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi KENDU, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000012 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaKendu Inu (KENDU)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk KENDU ialah $0.000012 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Kendu Inu Semasa Harga Semasa $ 0.00001202$ 0.00001202 $ 0.00001202 Perubahan Harga (24J) -8.59% Modal Pasaran $ 11.40M$ 11.40M $ 11.40M Bekalan Peredaran 948.43B 948.43B 948.43B Kelantangan (24J) $ 52.46K$ 52.46K $ 52.46K Kelantangan (24J) -- Harga terkini KENDU ialah $ 0.00001202. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -8.59%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 52.46K. Tambahan pula, KENDU mempunyai bekalan edaran sebanyak 948.43B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 11.40M. Lihat Harga Langsung KENDU

Cara Membeli Kendu Inu (KENDU) Cuba beli KENDU? Anda kini boleh membeli KENDU melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Kendu Inu dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli KENDUSekarang

Kendu Inu Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Kendu Inu, harga semasa Kendu Inu ialah 0.000012USD. Bekalan edaran Kendu Inu(KENDU) ialah 0.00 KENDU , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $11.40M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.06% $ -0.000000 $ 0.000013 $ 0.000011

7 Hari -0.08% $ -0.000001 $ 0.000016 $ 0.000011

30 Hari -0.27% $ -0.000004 $ 0.000021 $ 0.000011 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Kendu Inu telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000000 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.06% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Kendu Inu didagangkan pada paras tertinggi $0.000016 dan paras terendah $0.000011 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.08% . Trend terkini ini mempamerkan potensi KENDU untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Kendu Inu telah mengalami perubahan sebanyak -0.27% , mencerminkan kira-kira $-0.000004 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa KENDU berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Kendu Inu yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh KENDU

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Kendu Inu (KENDU) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Kendu Inu ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan KENDU berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Kendu Inu untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi KENDU, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Kendu Inu. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan KENDU. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum KENDU untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Kendu Inu.

Mengapa Ramalan Harga KENDU Penting?

KENDU Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahKENDU berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,KENDU akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga KENDU pada bulan depan? Menurut Kendu Inu (KENDU) alat ramalan harga, harga KENDU yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 KENDU pada tahun 2026? Harga 1Kendu Inu (KENDU) hari ini ialah $0.000012 . Mengikut modul ramalan di atas, KENDU akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga KENDU pada tahun 2027? Kendu Inu (KENDU) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 KENDU menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga KENDU pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Kendu Inu (KENDU) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga KENDU pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Kendu Inu (KENDU) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 KENDU pada tahun 2030? Harga 1Kendu Inu (KENDU) hari ini ialah $0.000012 . Mengikut modul ramalan di atas, KENDU akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga KENDU untuk 2040? Kendu Inu (KENDU) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 KENDU menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang