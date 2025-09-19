KILT Protocol (KILT) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga KILT Protocol untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak KILT yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga KILT Protocol % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.00999 $0.00999 $0.00999 -0.10% USD Sebenarnya Ramalan KILT Protocol Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) KILT Protocol (KILT) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, KILT Protocol berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.00999 pada tahun 2025. KILT Protocol (KILT) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, KILT Protocol berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.010489 pada tahun 2026. KILT Protocol (KILT) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan KILT yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.011013 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. KILT Protocol (KILT) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan KILT yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.011564 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. KILT Protocol (KILT) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran KILT pada tahun 2029 ialah $ 0.012142 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. KILT Protocol (KILT) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran KILT pada tahun 2030 ialah $ 0.012750 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. KILT Protocol (KILT) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga KILT Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.020768. KILT Protocol (KILT) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga KILT Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.033829. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.00999 0.00%

2026 $ 0.010489 5.00%

2027 $ 0.011013 10.25%

2028 $ 0.011564 15.76%

2029 $ 0.012142 21.55%

2030 $ 0.012750 27.63%

2031 $ 0.013387 34.01%

2032 $ 0.014056 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.014759 47.75%

2034 $ 0.015497 55.13%

2035 $ 0.016272 62.89%

2036 $ 0.017086 71.03%

2037 $ 0.017940 79.59%

2038 $ 0.018837 88.56%

2039 $ 0.019779 97.99%

2040 $ 0.020768 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga KILT Protocol Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 19, 2025(Hari ini) $ 0.00999 0.00%

September 20, 2025(Esok) $ 0.009991 0.01%

September 26, 2025(Minggu ini) $ 0.009999 0.10%

October 19, 2025(30 Hari) $ 0.010031 0.41% Ramalan HargaKILT Protocol (KILT) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk KILT pada September 19, 2025(Hari ini) , ialah $0.00999 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaKILT Protocol (KILT) Esok Untuk September 20, 2025(Esok), ramalan harga bagi KILT, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.009991 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaKILT Protocol (KILT) Minggu Ini Menjelang September 26, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi KILT, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.009999 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaKILT Protocol (KILT)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk KILT ialah $0.010031 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga KILT Protocol Semasa Harga Semasa $ 0.00999$ 0.00999 $ 0.00999 Perubahan Harga (24J) -0.10% Modal Pasaran $ 1.89M$ 1.89M $ 1.89M Bekalan Peredaran 188.87M 188.87M 188.87M Kelantangan (24J) $ 1.44K$ 1.44K $ 1.44K Kelantangan (24J) -- Harga terkini KILT ialah $ 0.00999. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -0.10%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.44K. Tambahan pula, KILT mempunyai bekalan edaran sebanyak 188.87M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 1.89M. Lihat Harga Langsung KILT

KILT Protocol Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung KILT Protocol, harga semasa KILT Protocol ialah 0.00999USD. Bekalan edaran KILT Protocol(KILT) ialah 0.00 KILT , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $1.89M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.03% $ 0.000310 $ 0.0102 $ 0.00968

7 Hari 0.20% $ 0.001650 $ 0.0102 $ 0.00834

30 Hari 0.18% $ 0.001540 $ 0.015 $ 0.00729 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, KILT Protocol telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000310 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.03% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, KILT Protocol didagangkan pada paras tertinggi $0.0102 dan paras terendah $0.00834 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.20% . Trend terkini ini mempamerkan potensi KILT untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, KILT Protocol telah mengalami perubahan sebanyak 0.18% , mencerminkan kira-kira $0.001540 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa KILT berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga KILT Protocol yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh KILT

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga KILT Protocol (KILT) Berfungsi? Modul Ramalan Harga KILT Protocol ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan KILT berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap KILT Protocol untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi KILT, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga KILT Protocol. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan KILT. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum KILT untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan KILT Protocol.

Mengapa Ramalan Harga KILT Penting?

KILT Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahKILT berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,KILT akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga KILT pada bulan depan? Menurut KILT Protocol (KILT) alat ramalan harga, harga KILT yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 KILT pada tahun 2026? Harga 1KILT Protocol (KILT) hari ini ialah $0.00999 . Mengikut modul ramalan di atas, KILT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga KILT pada tahun 2027? KILT Protocol (KILT) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 KILT menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga KILT pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, KILT Protocol (KILT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga KILT pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, KILT Protocol (KILT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 KILT pada tahun 2030? Harga 1KILT Protocol (KILT) hari ini ialah $0.00999 . Mengikut modul ramalan di atas, KILT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga KILT untuk 2040? KILT Protocol (KILT) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 KILT menjelang tahun 2040.