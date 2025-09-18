Kima Network (KIMA) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Kima Network untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak KIMA yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

*Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.06632 $0.06632 $0.06632 +6.41% USD Sebenarnya Ramalan Kima Network Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Kima Network (KIMA) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Kima Network berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.06632 pada tahun 2025. Kima Network (KIMA) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Kima Network berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.069636 pada tahun 2026. Kima Network (KIMA) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan KIMA yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.073117 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Kima Network (KIMA) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan KIMA yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.076773 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Kima Network (KIMA) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran KIMA pada tahun 2029 ialah $ 0.080612 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Kima Network (KIMA) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran KIMA pada tahun 2030 ialah $ 0.084642 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Kima Network (KIMA) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Kima Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.137874. Kima Network (KIMA) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Kima Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.224583. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.06632 0.00%

2026 $ 0.069636 5.00%

2027 $ 0.073117 10.25%

2028 $ 0.076773 15.76%

2029 $ 0.080612 21.55%

2030 $ 0.084642 27.63%

2031 $ 0.088875 34.01%

2032 $ 0.093318 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.097984 47.75%

2034 $ 0.102884 55.13%

2035 $ 0.108028 62.89%

2036 $ 0.113429 71.03%

2037 $ 0.119101 79.59%

2038 $ 0.125056 88.56%

2039 $ 0.131309 97.99%

2040 $ 0.137874 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Kima Network Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.06632 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.066329 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.066383 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.066592 0.41% Ramalan HargaKima Network (KIMA) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk KIMA pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.06632 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaKima Network (KIMA) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi KIMA, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.066329 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaKima Network (KIMA) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi KIMA, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.066383 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaKima Network (KIMA)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk KIMA ialah $0.066592 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Kima Network Semasa Harga Semasa $ 0.06632 Perubahan Harga (24J) +6.41% Modal Pasaran $ 4.31M Bekalan Peredaran 64.94M Kelantangan (24J) $ 66.95K Harga terkini KIMA ialah $ 0.06632. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +6.41%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 66.95K. Tambahan pula, KIMA mempunyai bekalan edaran sebanyak 64.94M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 4.31M.

Cara Membeli Kima Network (KIMA) Cuba beli KIMA? Anda kini boleh membeli KIMA melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran.

Kima Network Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Kima Network, harga semasa Kima Network ialah 0.06643USD. Bekalan edaran Kima Network(KIMA) ialah 0.00 KIMA , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $4.31M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.06% $ 0.003750 $ 0.06693 $ 0.062

7 Hari 0.10% $ 0.005970 $ 0.07169 $ 0.0577

30 Hari -0.22% $ -0.019449 $ 0.08838 $ 0.05537 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Kima Network telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.003750 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.06% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Kima Network didagangkan pada paras tertinggi $0.07169 dan paras terendah $0.0577 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.10% . Trend terkini ini mempamerkan potensi KIMA untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Kima Network telah mengalami perubahan sebanyak -0.22% , mencerminkan kira-kira $-0.019449 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa KIMA berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Kima Network yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh KIMA

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Kima Network (KIMA) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Kima Network ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan KIMA berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Kima Network untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi KIMA, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Kima Network. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan KIMA. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum KIMA untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Kima Network.

Mengapa Ramalan Harga KIMA Penting?

KIMA Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

