Dapatkan ramalan harga KIND untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak KIND yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

KIND (KIND) Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) KIND (KIND) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, KIND berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000850 pada tahun 2025. KIND (KIND) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, KIND berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000893 pada tahun 2026. KIND (KIND) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan KIND yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.000937 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. KIND (KIND) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan KIND yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.000984 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. KIND (KIND) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran KIND pada tahun 2029 ialah $ 0.001033 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. KIND (KIND) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran KIND pada tahun 2030 ialah $ 0.001085 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. KIND (KIND) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga KIND berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001768. KIND (KIND) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga KIND berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.002880. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000850 0.00%

2026 $ 0.000893 5.00%

2027 $ 0.000937 10.25%

2028 $ 0.000984 15.76%

2029 $ 0.001033 21.55%

2030 $ 0.001085 27.63%

2031 $ 0.001139 34.01%

2032 $ 0.001196 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.001256 47.75%

2034 $ 0.001319 55.13%

2035 $ 0.001385 62.89%

2036 $ 0.001454 71.03%

2037 $ 0.001527 79.59%

2038 $ 0.001603 88.56%

2039 $ 0.001684 97.99%

2040 $ 0.001768 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga KIND Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.000850 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.000850 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.000851 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.000854 0.41% Ramalan HargaKIND (KIND) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk KIND pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.000850 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaKIND (KIND) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi KIND, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000850 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaKIND (KIND) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi KIND, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000851 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaKIND (KIND)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk KIND ialah $0.000854 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga KIND Semasa Harga Semasa $ 0.0008506 Perubahan Harga (24J) -4.51% Modal Pasaran ---- Bekalan Peredaran ---- Kelantangan (24J) $ 53.76K Harga terkini KIND ialah $ 0.0008506. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -4.51%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 53.76K. Tambahan pula, KIND mempunyai bekalan edaran sebanyak -- dan jumlah permodalan pasaran sebanyak --.

KIND Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung KIND, harga semasa KIND ialah 0.000850USD. Bekalan edaran KIND(KIND) ialah 0.00 KIND , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $-- . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.07% $ -0.000072 $ 0.000976 $ 0.000831

7 Hari 0.15% $ 0.000110 $ 0.00136 $ 0.000478

30 Hari 0.19% $ 0.000135 $ 0.00177 $ 0.000478 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, KIND telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000072 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.07% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, KIND didagangkan pada paras tertinggi $0.00136 dan paras terendah $0.000478 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.15% . Trend terkini ini mempamerkan potensi KIND untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, KIND telah mengalami perubahan sebanyak 0.19% , mencerminkan kira-kira $0.000135 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa KIND berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga KIND yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh KIND

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga KIND (KIND) Berfungsi? Modul Ramalan Harga KIND ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan KIND berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap KIND untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi KIND, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga KIND. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan KIND. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum KIND untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan KIND.

Mengapa Ramalan Harga KIND Penting?

KIND Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahKIND berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,KIND akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga KIND pada bulan depan? Menurut KIND (KIND) alat ramalan harga, harga KIND yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 KIND pada tahun 2026? Harga 1KIND (KIND) hari ini ialah $0.00085 . Mengikut modul ramalan di atas, KIND akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga KIND pada tahun 2027? KIND (KIND) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 KIND menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga KIND pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, KIND (KIND) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga KIND pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, KIND (KIND) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 KIND pada tahun 2030? Harga 1KIND (KIND) hari ini ialah $0.00085 . Mengikut modul ramalan di atas, KIND akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga KIND untuk 2040? KIND (KIND) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 KIND menjelang tahun 2040.