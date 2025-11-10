Kite AI (KITE) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Kite AI untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak KITE yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli KITE

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Kite AI % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.0936 $0.0936 $0.0936 +7.58% USD Sebenarnya Ramalan Kite AI Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Kite AI (KITE) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Kite AI berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.0936 pada tahun 2025. Kite AI (KITE) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Kite AI berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.09828 pada tahun 2026. Kite AI (KITE) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan KITE yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.103194 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Kite AI (KITE) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan KITE yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.108353 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Kite AI (KITE) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran KITE pada tahun 2029 ialah $ 0.113771 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Kite AI (KITE) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran KITE pada tahun 2030 ialah $ 0.119459 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Kite AI (KITE) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Kite AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.194587. Kite AI (KITE) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Kite AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.316962. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.0936 0.00%

2026 $ 0.09828 5.00%

2027 $ 0.103194 10.25%

2028 $ 0.108353 15.76%

2029 $ 0.113771 21.55%

2030 $ 0.119459 27.63%

2031 $ 0.125432 34.01%

2032 $ 0.131704 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.138289 47.75%

2034 $ 0.145204 55.13%

2035 $ 0.152464 62.89%

2036 $ 0.160087 71.03%

2037 $ 0.168092 79.59%

2038 $ 0.176496 88.56%

2039 $ 0.185321 97.99%

2040 $ 0.194587 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Kite AI Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.0936 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.093612 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.093689 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.093984 0.41% Ramalan HargaKite AI (KITE) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk KITE pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.0936 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaKite AI (KITE) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi KITE, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.093612 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaKite AI (KITE) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi KITE, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.093689 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaKite AI (KITE)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk KITE ialah $0.093984 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Kite AI Semasa Harga Semasa $ 0.0936$ 0.0936 $ 0.0936 Perubahan Harga (24J) +7.58% Modal Pasaran ---- -- Bekalan Peredaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 458.28K$ 458.28K $ 458.28K Kelantangan (24J) -- Harga terkini KITE ialah $ 0.0936. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +7.58%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 458.28K. Tambahan pula, KITE mempunyai bekalan edaran sebanyak -- dan jumlah permodalan pasaran sebanyak --. Lihat Harga Langsung KITE

Cara Membeli Kite AI (KITE) Cuba beli KITE? Anda kini boleh membeli KITE melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Kite AI dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli KITESekarang

Kite AI Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Kite AI, harga semasa Kite AI ialah 0.0935USD. Bekalan edaran Kite AI(KITE) ialah 0.00 KITE , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $-- . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.22% $ 0.016699 $ 0.103 $ 0.0746

7 Hari 0.87% $ 0.043399 $ 0.1483 $ 0.05

30 Hari 0.87% $ 0.043399 $ 0.1483 $ 0.05 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Kite AI telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.016699 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.22% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Kite AI didagangkan pada paras tertinggi $0.1483 dan paras terendah $0.05 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.87% . Trend terkini ini mempamerkan potensi KITE untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Kite AI telah mengalami perubahan sebanyak 0.87% , mencerminkan kira-kira $0.043399 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa KITE berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Kite AI yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh KITE

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Kite AI (KITE) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Kite AI ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan KITE berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Kite AI untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi KITE, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Kite AI. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan KITE. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum KITE untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Kite AI.

Mengapa Ramalan Harga KITE Penting?

KITE Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahKITE berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,KITE akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga KITE pada bulan depan? Menurut Kite AI (KITE) alat ramalan harga, harga KITE yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 KITE pada tahun 2026? Harga 1Kite AI (KITE) hari ini ialah $0.0936 . Mengikut modul ramalan di atas, KITE akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga KITE pada tahun 2027? Kite AI (KITE) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 KITE menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga KITE pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Kite AI (KITE) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga KITE pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Kite AI (KITE) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 KITE pada tahun 2030? Harga 1Kite AI (KITE) hari ini ialah $0.0936 . Mengikut modul ramalan di atas, KITE akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga KITE untuk 2040? Kite AI (KITE) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 KITE menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang