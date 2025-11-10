KLK Foundation (KLK) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga KLK Foundation untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak KLK yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD)

KLK Foundation (KLK) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini)
Berdasarkan ramalan anda, KLK Foundation berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.442 pada tahun 2025.

KLK Foundation (KLK) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan)
Berdasarkan ramalan anda, KLK Foundation berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.4641 pada tahun 2026.

KLK Foundation (KLK) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun)
Menurut modul ramalan harga, harga masa depan KLK yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.487305 dengan kadar pertumbuhan 10.25%.

KLK Foundation (KLK) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun)
Menurut modul ramalan harga, harga masa depan KLK yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.511670 dengan kadar pertumbuhan 15.76%.

KLK Foundation (KLK) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran KLK pada tahun 2029 ialah $ 0.537253 dengan kadar pertumbuhan 21.55%.

KLK Foundation (KLK) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran KLK pada tahun 2030 ialah $ 0.564116 dengan kadar pertumbuhan 27.63%.

KLK Foundation (KLK) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)
Pada tahun 2040, harga KLK Foundation berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.918886.

KLK Foundation (KLK) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun)
Pada tahun 2050, harga KLK Foundation berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.4967.

Tahun Harga Pertumbuhan
2025 $ 0.442 0.00%

2026 $ 0.4641 5.00%

2027 $ 0.487305 10.25%

2028 $ 0.511670 15.76%

2029 $ 0.537253 21.55%

2030 $ 0.564116 27.63%

2031 $ 0.592322 34.01%

2032 $ 0.621938 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.653035 47.75%

2034 $ 0.685687 55.13%

2035 $ 0.719971 62.89%

2036 $ 0.755969 71.03%

2037 $ 0.793768 79.59%

2038 $ 0.833456 88.56%

2039 $ 0.875129 97.99%

2040 $ 0.918886 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga KLK Foundation Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.442 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.442060 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.442423 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.443816 0.41% Ramalan HargaKLK Foundation (KLK) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk KLK pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.442 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaKLK Foundation (KLK) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi KLK, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.442060 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaKLK Foundation (KLK) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi KLK, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.442423 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaKLK Foundation (KLK)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk KLK ialah $0.443816 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga KLK Foundation Semasa Harga Semasa $ 0.442$ 0.442 $ 0.442 Perubahan Harga (24J) +1.00% Modal Pasaran $ 44.18M$ 44.18M $ 44.18M Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Kelantangan (24J) $ 385.64K$ 385.64K $ 385.64K Kelantangan (24J) -- Harga terkini KLK ialah $ 0.442. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +1.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 385.64K. Tambahan pula, KLK mempunyai bekalan edaran sebanyak 100.00M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 44.18M. Lihat Harga Langsung KLK

KLK Foundation Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung KLK Foundation, harga semasa KLK Foundation ialah 0.4418USD. Bekalan edaran KLK Foundation(KLK) ialah 0.00 KLK , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $44.18M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.02% $ 0.007600 $ 0.4439 $ 0.4294

7 Hari -0.04% $ -0.020199 $ 0.4635 $ 0.4292

30 Hari -0.04% $ -0.019499 $ 0.5 $ 0.4292 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, KLK Foundation telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.007600 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.02% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, KLK Foundation didagangkan pada paras tertinggi $0.4635 dan paras terendah $0.4292 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.04% . Trend terkini ini mempamerkan potensi KLK untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, KLK Foundation telah mengalami perubahan sebanyak -0.04% , mencerminkan kira-kira $-0.019499 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa KLK berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga KLK Foundation yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh KLK

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga KLK Foundation (KLK) Berfungsi? Modul Ramalan Harga KLK Foundation ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan KLK berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap KLK Foundation untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi KLK, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga KLK Foundation. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan KLK. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum KLK untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan KLK Foundation.

Mengapa Ramalan Harga KLK Penting?

KLK Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahKLK berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,KLK akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga KLK pada bulan depan? Menurut KLK Foundation (KLK) alat ramalan harga, harga KLK yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 KLK pada tahun 2026? Harga 1KLK Foundation (KLK) hari ini ialah $0.442 . Mengikut modul ramalan di atas, KLK akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga KLK pada tahun 2027? KLK Foundation (KLK) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 KLK menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga KLK pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, KLK Foundation (KLK) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga KLK pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, KLK Foundation (KLK) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 KLK pada tahun 2030? Harga 1KLK Foundation (KLK) hari ini ialah $0.442 . Mengikut modul ramalan di atas, KLK akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga KLK untuk 2040? KLK Foundation (KLK) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 KLK menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang