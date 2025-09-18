Kyber Network (KNC) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Kyber Network untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak KNC yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Kyber Network % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.3846 $0.3846 $0.3846 +4.17% USD Sebenarnya Ramalan Kyber Network Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Kyber Network (KNC) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Kyber Network berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.3846 pada tahun 2025. Kyber Network (KNC) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Kyber Network berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.40383 pada tahun 2026. Kyber Network (KNC) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan KNC yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.424021 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Kyber Network (KNC) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan KNC yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.445222 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Kyber Network (KNC) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran KNC pada tahun 2029 ialah $ 0.467483 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Kyber Network (KNC) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran KNC pada tahun 2030 ialah $ 0.490857 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Kyber Network (KNC) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Kyber Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.799555. Kyber Network (KNC) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Kyber Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.3023. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.3846 0.00%

2026 $ 0.40383 5.00%

2027 $ 0.424021 10.25%

2028 $ 0.445222 15.76%

2029 $ 0.467483 21.55%

2030 $ 0.490857 27.63%

2031 $ 0.515400 34.01%

2032 $ 0.541170 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.568229 47.75%

2034 $ 0.596640 55.13%

2035 $ 0.626472 62.89%

2036 $ 0.657796 71.03%

2037 $ 0.690686 79.59%

2038 $ 0.725220 88.56%

2039 $ 0.761481 97.99%

2040 $ 0.799555 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Kyber Network Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.3846 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.384652 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.384968 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.386180 0.41% Ramalan HargaKyber Network (KNC) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk KNC pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.3846 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaKyber Network (KNC) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi KNC, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.384652 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaKyber Network (KNC) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi KNC, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.384968 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaKyber Network (KNC)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk KNC ialah $0.386180 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Kyber Network Semasa Harga Semasa $ 0.3846$ 0.3846 $ 0.3846 Perubahan Harga (24J) +4.17% Modal Pasaran $ 73.23M$ 73.23M $ 73.23M Bekalan Peredaran 190.42M 190.42M 190.42M Kelantangan (24J) $ 225.37K$ 225.37K $ 225.37K Kelantangan (24J) -- Harga terkini KNC ialah $ 0.3846. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +4.17%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 225.37K. Tambahan pula, KNC mempunyai bekalan edaran sebanyak 190.42M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 73.23M. Lihat Harga Langsung KNC

Cara Membeli Kyber Network (KNC) Cuba beli KNC? Anda kini boleh membeli KNC melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Kyber Network dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli KNCSekarang

Kyber Network Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Kyber Network, harga semasa Kyber Network ialah 0.3846USD. Bekalan edaran Kyber Network(KNC) ialah 0.00 KNC , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $73.23M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 0.005199 $ 0.3876 $ 0.3667

7 Hari 0.02% $ 0.007500 $ 0.4053 $ 0.3642

30 Hari -0.03% $ -0.012400 $ 0.4252 $ 0.3588 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Kyber Network telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.005199 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.01% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Kyber Network didagangkan pada paras tertinggi $0.4053 dan paras terendah $0.3642 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.02% . Trend terkini ini mempamerkan potensi KNC untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Kyber Network telah mengalami perubahan sebanyak -0.03% , mencerminkan kira-kira $-0.012400 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa KNC berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Kyber Network yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh KNC

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Kyber Network (KNC) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Kyber Network ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan KNC berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Kyber Network untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi KNC, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Kyber Network. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan KNC. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum KNC untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Kyber Network.

Mengapa Ramalan Harga KNC Penting?

KNC Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahKNC berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,KNC akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga KNC pada bulan depan? Menurut Kyber Network (KNC) alat ramalan harga, harga KNC yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 KNC pada tahun 2026? Harga 1Kyber Network (KNC) hari ini ialah $0.3846 . Mengikut modul ramalan di atas, KNC akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga KNC pada tahun 2027? Kyber Network (KNC) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 KNC menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga KNC pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Kyber Network (KNC) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga KNC pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Kyber Network (KNC) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 KNC pada tahun 2030? Harga 1Kyber Network (KNC) hari ini ialah $0.3846 . Mengikut modul ramalan di atas, KNC akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga KNC untuk 2040? Kyber Network (KNC) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 KNC menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang