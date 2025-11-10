KoKoK The Roach (KOKOK) Ramalan Harga (USD)

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga KoKoK The Roach % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.01403 $0.01403 $0.01403 +3.01% USD Sebenarnya Ramalan KoKoK The Roach Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) KoKoK The Roach (KOKOK) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, KoKoK The Roach berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.01403 pada tahun 2025. KoKoK The Roach (KOKOK) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, KoKoK The Roach berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.014731 pada tahun 2026. KoKoK The Roach (KOKOK) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan KOKOK yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.015468 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. KoKoK The Roach (KOKOK) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan KOKOK yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.016241 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. KoKoK The Roach (KOKOK) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran KOKOK pada tahun 2029 ialah $ 0.017053 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. KoKoK The Roach (KOKOK) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran KOKOK pada tahun 2030 ialah $ 0.017906 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. KoKoK The Roach (KOKOK) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga KoKoK The Roach berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.029167. KoKoK The Roach (KOKOK) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga KoKoK The Roach berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.047510. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.01403 0.00%

2026 $ 0.014731 5.00%

2027 $ 0.015468 10.25%

2028 $ 0.016241 15.76%

2029 $ 0.017053 21.55%

2030 $ 0.017906 27.63%

2031 $ 0.018801 34.01%

2032 $ 0.019741 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.020728 47.75%

2034 $ 0.021765 55.13%

2035 $ 0.022853 62.89%

2036 $ 0.023996 71.03%

2037 $ 0.025195 79.59%

2038 $ 0.026455 88.56%

2039 $ 0.027778 97.99%

2040 $ 0.029167 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga KoKoK The Roach Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.01403 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.014031 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.014043 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.014087 0.41% Ramalan HargaKoKoK The Roach (KOKOK) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk KOKOK pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.01403 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaKoKoK The Roach (KOKOK) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi KOKOK, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.014031 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaKoKoK The Roach (KOKOK) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi KOKOK, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.014043 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaKoKoK The Roach (KOKOK)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk KOKOK ialah $0.014087 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga KoKoK The Roach Semasa Harga Semasa $ 0.01403$ 0.01403 $ 0.01403 Perubahan Harga (24J) +3.01% Modal Pasaran ---- -- Bekalan Peredaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 57.15K$ 57.15K $ 57.15K Kelantangan (24J) -- Harga terkini KOKOK ialah $ 0.01403. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +3.01%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 57.15K. Tambahan pula, KOKOK mempunyai bekalan edaran sebanyak -- dan jumlah permodalan pasaran sebanyak --. Lihat Harga Langsung KOKOK

Cara Membeli KoKoK The Roach (KOKOK) Cuba beli KOKOK? Anda kini boleh membeli KOKOK melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli KoKoK The Roach dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli KOKOKSekarang

KoKoK The Roach Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung KoKoK The Roach, harga semasa KoKoK The Roach ialah 0.01403USD. Bekalan edaran KoKoK The Roach(KOKOK) ialah 0.00 KOKOK , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $-- . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.04% $ 0.000500 $ 0.01406 $ 0.01333

7 Hari -0.24% $ -0.004469 $ 0.01851 $ 0.013

30 Hari -0.35% $ -0.007809 $ 0.02886 $ 0.013 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, KoKoK The Roach telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000500 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.04% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, KoKoK The Roach didagangkan pada paras tertinggi $0.01851 dan paras terendah $0.013 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.24% . Trend terkini ini mempamerkan potensi KOKOK untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, KoKoK The Roach telah mengalami perubahan sebanyak -0.35% , mencerminkan kira-kira $-0.007809 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa KOKOK berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga KoKoK The Roach yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh KOKOK

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga KoKoK The Roach (KOKOK) Berfungsi? Modul Ramalan Harga KoKoK The Roach ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan KOKOK berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap KoKoK The Roach untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi KOKOK, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga KoKoK The Roach. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan KOKOK. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum KOKOK untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan KoKoK The Roach.

Mengapa Ramalan Harga KOKOK Penting?

KOKOK Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

