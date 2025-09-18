Kori The Pom (KORI) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Kori The Pom untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak KORI yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Kori The Pom % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.021849 $0.021849 $0.021849 -4.22% USD Sebenarnya Ramalan Kori The Pom Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Kori The Pom (KORI) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Kori The Pom berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.021849 pada tahun 2025. Kori The Pom (KORI) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Kori The Pom berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.022941 pada tahun 2026. Kori The Pom (KORI) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan KORI yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.024088 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Kori The Pom (KORI) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan KORI yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.025292 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Kori The Pom (KORI) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran KORI pada tahun 2029 ialah $ 0.026557 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Kori The Pom (KORI) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran KORI pada tahun 2030 ialah $ 0.027885 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Kori The Pom (KORI) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Kori The Pom berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.045422. Kori The Pom (KORI) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Kori The Pom berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.073988. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.021849 0.00%

2026 $ 0.022941 5.00%

2027 $ 0.024088 10.25%

2028 $ 0.025292 15.76%

2029 $ 0.026557 21.55%

2030 $ 0.027885 27.63%

2031 $ 0.029279 34.01%

2032 $ 0.030743 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.032280 47.75%

2034 $ 0.033894 55.13%

2035 $ 0.035589 62.89%

2036 $ 0.037369 71.03%

2037 $ 0.039237 79.59%

2038 $ 0.041199 88.56%

2039 $ 0.043259 97.99%

2040 $ 0.045422 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Kori The Pom Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.021849 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.021851 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.021869 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.021938 0.41% Ramalan HargaKori The Pom (KORI) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk KORI pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.021849 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaKori The Pom (KORI) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi KORI, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.021851 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaKori The Pom (KORI) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi KORI, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.021869 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaKori The Pom (KORI)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk KORI ialah $0.021938 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Kori The Pom Semasa Harga Semasa $ 0.021849$ 0.021849 $ 0.021849 Perubahan Harga (24J) -4.22% Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Kelantangan (24J) $ 94.20K$ 94.20K $ 94.20K Kelantangan (24J) -- Harga terkini KORI ialah $ 0.021849. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -4.22%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 94.20K. Tambahan pula, KORI mempunyai bekalan edaran sebanyak 0.00 dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 0.00. Lihat Harga Langsung KORI

Cara Membeli Kori The Pom (KORI) Cuba beli KORI? Anda kini boleh membeli KORI melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Kori The Pom dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli KORISekarang

Kori The Pom Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Kori The Pom, harga semasa Kori The Pom ialah 0.021862USD. Bekalan edaran Kori The Pom(KORI) ialah 0.00 KORI , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $0.00 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.12% $ -0.003121 $ 0.0254 $ 0.020806

7 Hari 0.55% $ 0.007764 $ 0.039 $ 0.013701

30 Hari 0.13% $ 0.002558 $ 0.039 $ 0.01099 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Kori The Pom telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.003121 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.12% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Kori The Pom didagangkan pada paras tertinggi $0.039 dan paras terendah $0.013701 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.55% . Trend terkini ini mempamerkan potensi KORI untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Kori The Pom telah mengalami perubahan sebanyak 0.13% , mencerminkan kira-kira $0.002558 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa KORI berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Kori The Pom yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh KORI

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Kori The Pom (KORI) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Kori The Pom ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan KORI berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Kori The Pom untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi KORI, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Kori The Pom. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan KORI. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum KORI untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Kori The Pom.

Mengapa Ramalan Harga KORI Penting?

KORI Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahKORI berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,KORI akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga KORI pada bulan depan? Menurut Kori The Pom (KORI) alat ramalan harga, harga KORI yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 KORI pada tahun 2026? Harga 1Kori The Pom (KORI) hari ini ialah $0.021849 . Mengikut modul ramalan di atas, KORI akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga KORI pada tahun 2027? Kori The Pom (KORI) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 KORI menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga KORI pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Kori The Pom (KORI) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga KORI pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Kori The Pom (KORI) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 KORI pada tahun 2030? Harga 1Kori The Pom (KORI) hari ini ialah $0.021849 . Mengikut modul ramalan di atas, KORI akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga KORI untuk 2040? Kori The Pom (KORI) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 KORI menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang