Dapatkan ramalan harga Kingaru untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak KRU yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Kingaru % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.001502 $0.001502 $0.001502 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Kingaru Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Kingaru (KRU) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Kingaru berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001502 pada tahun 2025. Kingaru (KRU) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Kingaru berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001577 pada tahun 2026. Kingaru (KRU) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan KRU yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.001655 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Kingaru (KRU) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan KRU yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.001738 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Kingaru (KRU) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran KRU pada tahun 2029 ialah $ 0.001825 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Kingaru (KRU) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran KRU pada tahun 2030 ialah $ 0.001916 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Kingaru (KRU) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Kingaru berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.003122. Kingaru (KRU) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Kingaru berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.005086. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.001502 0.00%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.001508 0.41% Ramalan HargaKingaru (KRU) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk KRU pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.001502 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaKingaru (KRU) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi KRU, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.001502 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaKingaru (KRU) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi KRU, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.001503 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaKingaru (KRU)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk KRU ialah $0.001508 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Kingaru Semasa Harga Semasa $ 0.001502$ 0.001502 $ 0.001502 Perubahan Harga (24J) 0.00% Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Kelantangan (24J) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) 0.00% Harga terkini KRU ialah $ 0.001502. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 0.00. Tambahan pula, KRU mempunyai bekalan edaran sebanyak 0.00 dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 0.00. Lihat Harga Langsung KRU

Cara Membeli Kingaru (KRU) Cuba beli KRU? Anda kini boleh membeli KRU melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Kingaru dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli KRUSekarang

Kingaru Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Kingaru, harga semasa Kingaru ialah 0.001502USD. Bekalan edaran Kingaru(KRU) ialah 0.00 KRU , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $0.00 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0 $ 0.001502 $ 0.001502

7 Hari 0.00% $ 0 $ 0.001502 $ 0.001502

30 Hari -0.54% $ -0.001793 $ 0.003295 $ 0.001502 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Kingaru telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Kingaru didagangkan pada paras tertinggi $0.001502 dan paras terendah $0.001502 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.00% . Trend terkini ini mempamerkan potensi KRU untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Kingaru telah mengalami perubahan sebanyak -0.54% , mencerminkan kira-kira $-0.001793 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa KRU berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Kingaru yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh KRU

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Kingaru (KRU) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Kingaru ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan KRU berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Kingaru untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi KRU, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Kingaru. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan KRU. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum KRU untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Kingaru.

Mengapa Ramalan Harga KRU Penting?

KRU Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahKRU berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,KRU akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga KRU pada bulan depan? Menurut Kingaru (KRU) alat ramalan harga, harga KRU yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 KRU pada tahun 2026? Harga 1Kingaru (KRU) hari ini ialah $0.001502 . Mengikut modul ramalan di atas, KRU akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga KRU pada tahun 2027? Kingaru (KRU) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 KRU menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga KRU pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Kingaru (KRU) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga KRU pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Kingaru (KRU) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 KRU pada tahun 2030? Harga 1Kingaru (KRU) hari ini ialah $0.001502 . Mengikut modul ramalan di atas, KRU akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga KRU untuk 2040? Kingaru (KRU) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 KRU menjelang tahun 2040.