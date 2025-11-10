LAB (LAB) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga LAB untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak LAB yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga LAB % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.16858 $0.16858 $0.16858 -5.32% USD Sebenarnya Ramalan LAB Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) LAB (LAB) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, LAB berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.16858 pada tahun 2025. LAB (LAB) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, LAB berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.177009 pada tahun 2026. LAB (LAB) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan LAB yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.185859 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. LAB (LAB) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan LAB yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.195152 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. LAB (LAB) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran LAB pada tahun 2029 ialah $ 0.204910 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. LAB (LAB) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran LAB pada tahun 2030 ialah $ 0.215155 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. LAB (LAB) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga LAB berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.350465. LAB (LAB) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga LAB berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.570871. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.16858 0.00%

Statistik Harga LAB Semasa Harga Semasa $ 0.16858$ 0.16858 $ 0.16858 Perubahan Harga (24J) -5.31% Modal Pasaran $ 38.79M$ 38.79M $ 38.79M Bekalan Peredaran 230.40M 230.40M 230.40M Kelantangan (24J) $ 351.15K$ 351.15K $ 351.15K Kelantangan (24J) -- Harga terkini LAB ialah $ 0.16858. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -5.32%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 351.15K. Tambahan pula, LAB mempunyai bekalan edaran sebanyak 230.40M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 38.79M. Lihat Harga Langsung LAB

LAB Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung LAB, harga semasa LAB ialah 0.16834USD. Bekalan edaran LAB(LAB) ialah 0.00 LAB , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $38.79M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.02% $ -0.004640 $ 0.18646 $ 0.16459

7 Hari -0.18% $ -0.038640 $ 0.255 $ 0.134

30 Hari 15.83% $ 0.1583 $ 0.48916 $ 0.01 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LAB telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.004640 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.02% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, LAB didagangkan pada paras tertinggi $0.255 dan paras terendah $0.134 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.18% . Trend terkini ini mempamerkan potensi LAB untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, LAB telah mengalami perubahan sebanyak 15.83% , mencerminkan kira-kira $0.1583 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa LAB berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga LAB yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh LAB

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga LAB (LAB) Berfungsi? Modul Ramalan Harga LAB ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan LAB berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap LAB untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi LAB, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga LAB. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan LAB. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum LAB untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan LAB.

Mengapa Ramalan Harga LAB Penting?

LAB Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahLAB berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,LAB akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga LAB pada bulan depan? Menurut LAB (LAB) alat ramalan harga, harga LAB yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 LAB pada tahun 2026? Harga 1LAB (LAB) hari ini ialah $0.16858 . Mengikut modul ramalan di atas, LAB akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga LAB pada tahun 2027? LAB (LAB) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 LAB menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga LAB pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, LAB (LAB) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga LAB pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, LAB (LAB) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 LAB pada tahun 2030? Harga 1LAB (LAB) hari ini ialah $0.16858 . Mengikut modul ramalan di atas, LAB akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga LAB untuk 2040? LAB (LAB) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 LAB menjelang tahun 2040.