LBRY Credits (LBC) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga LBRY Credits untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak LBC yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga LBRY Credits % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.0014 $0.0014 $0.0014 +12.00% USD Sebenarnya Ramalan LBRY Credits Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) LBRY Credits (LBC) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, LBRY Credits berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.0014 pada tahun 2025. LBRY Credits (LBC) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, LBRY Credits berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.00147 pada tahun 2026. LBRY Credits (LBC) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan LBC yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.001543 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. LBRY Credits (LBC) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan LBC yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.001620 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. LBRY Credits (LBC) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran LBC pada tahun 2029 ialah $ 0.001701 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. LBRY Credits (LBC) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran LBC pada tahun 2030 ialah $ 0.001786 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. LBRY Credits (LBC) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga LBRY Credits berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.002910. LBRY Credits (LBC) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga LBRY Credits berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004740. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.0014 0.00%

2026 $ 0.00147 5.00%

2027 $ 0.001543 10.25%

2028 $ 0.001620 15.76%

2029 $ 0.001701 21.55%

2030 $ 0.001786 27.63%

2031 $ 0.001876 34.01%

2032 $ 0.001969 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.002068 47.75%

2034 $ 0.002171 55.13%

2035 $ 0.002280 62.89%

2036 $ 0.002394 71.03%

2037 $ 0.002514 79.59%

2038 $ 0.002639 88.56%

2039 $ 0.002771 97.99%

2040 $ 0.002910 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga LBRY Credits Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.0014 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.001400 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.001401 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.001405 0.41% Ramalan HargaLBRY Credits (LBC) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk LBC pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.0014 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaLBRY Credits (LBC) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi LBC, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.001400 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaLBRY Credits (LBC) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi LBC, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.001401 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaLBRY Credits (LBC)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk LBC ialah $0.001405 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga LBRY Credits Semasa Harga Semasa $ 0.0014$ 0.0014 $ 0.0014 Perubahan Harga (24J) +12.00% Modal Pasaran $ 915.93K$ 915.93K $ 915.93K Bekalan Peredaran 654.24M 654.24M 654.24M Kelantangan (24J) $ 907.03$ 907.03 $ 907.03 Kelantangan (24J) +907.03% Harga terkini LBC ialah $ 0.0014. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +12.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 907.03. Tambahan pula, LBC mempunyai bekalan edaran sebanyak 654.24M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 915.93K. Lihat Harga Langsung LBC

Cara Membeli LBRY Credits (LBC) Cuba beli LBC? Anda kini boleh membeli LBC melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli LBRY Credits dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli LBCSekarang

LBRY Credits Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung LBRY Credits, harga semasa LBRY Credits ialah 0.0014USD. Bekalan edaran LBRY Credits(LBC) ialah 0.00 LBC , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $915.93K . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.07% $ 0.000087 $ 0.001475 $ 0.001

7 Hari 0.07% $ 0.000088 $ 0.002496 $ 0.000998

30 Hari -0.50% $ -0.001432 $ 0.0032 $ 0.000998 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LBRY Credits telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000087 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.07% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, LBRY Credits didagangkan pada paras tertinggi $0.002496 dan paras terendah $0.000998 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.07% . Trend terkini ini mempamerkan potensi LBC untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, LBRY Credits telah mengalami perubahan sebanyak -0.50% , mencerminkan kira-kira $-0.001432 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa LBC berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga LBRY Credits yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh LBC

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga LBRY Credits (LBC) Berfungsi? Modul Ramalan Harga LBRY Credits ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan LBC berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap LBRY Credits untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi LBC, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga LBRY Credits. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan LBC. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum LBC untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan LBRY Credits.

Mengapa Ramalan Harga LBC Penting?

LBC Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahLBC berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,LBC akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga LBC pada bulan depan? Menurut LBRY Credits (LBC) alat ramalan harga, harga LBC yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 LBC pada tahun 2026? Harga 1LBRY Credits (LBC) hari ini ialah $0.0014 . Mengikut modul ramalan di atas, LBC akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga LBC pada tahun 2027? LBRY Credits (LBC) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 LBC menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga LBC pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, LBRY Credits (LBC) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga LBC pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, LBRY Credits (LBC) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 LBC pada tahun 2030? Harga 1LBRY Credits (LBC) hari ini ialah $0.0014 . Mengikut modul ramalan di atas, LBC akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga LBC untuk 2040? LBRY Credits (LBC) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 LBC menjelang tahun 2040.