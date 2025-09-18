Lido DAO (LDO) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Lido DAO untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak LDO yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Lido DAO % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $1.306 $1.306 $1.306 +10.11% USD Sebenarnya Ramalan Lido DAO Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Lido DAO (LDO) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Lido DAO berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.306 pada tahun 2025. Lido DAO (LDO) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Lido DAO berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.3713 pada tahun 2026. Lido DAO (LDO) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan LDO yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 1.4398 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Lido DAO (LDO) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan LDO yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 1.5118 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Lido DAO (LDO) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran LDO pada tahun 2029 ialah $ 1.5874 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Lido DAO (LDO) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran LDO pada tahun 2030 ialah $ 1.6668 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Lido DAO (LDO) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Lido DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.7150. Lido DAO (LDO) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Lido DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 4.4225. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 1.306 0.00%

2026 $ 1.3713 5.00%

2027 $ 1.4398 10.25%

2028 $ 1.5118 15.76%

2029 $ 1.5874 21.55%

2030 $ 1.6668 27.63%

2031 $ 1.7501 34.01%

2032 $ 1.8376 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.9295 47.75%

2034 $ 2.0260 55.13%

2035 $ 2.1273 62.89%

2036 $ 2.2337 71.03%

2037 $ 2.3453 79.59%

2038 $ 2.4626 88.56%

2039 $ 2.5857 97.99%

2040 $ 2.7150 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Lido DAO Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 1.306 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 1.3061 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 1.3072 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 1.3113 0.41% Ramalan HargaLido DAO (LDO) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk LDO pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $1.306 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaLido DAO (LDO) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi LDO, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.3061 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaLido DAO (LDO) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi LDO, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.3072 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaLido DAO (LDO)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk LDO ialah $1.3113 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Lido DAO Semasa Harga Semasa $ 1.306$ 1.306 $ 1.306 Perubahan Harga (24J) +10.11% Modal Pasaran $ 1.17B$ 1.17B $ 1.17B Bekalan Peredaran 895.80M 895.80M 895.80M Kelantangan (24J) $ 1.96M$ 1.96M $ 1.96M Kelantangan (24J) -- Harga terkini LDO ialah $ 1.306. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +10.11%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.96M. Tambahan pula, LDO mempunyai bekalan edaran sebanyak 895.80M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 1.17B. Lihat Harga Langsung LDO

Lido DAO Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Lido DAO, harga semasa Lido DAO ialah 1.309USD. Bekalan edaran Lido DAO(LDO) ialah 0.00 LDO , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $1.17B . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.09% $ 0.107399 $ 1.309 $ 1.1755

7 Hari 0.06% $ 0.070400 $ 1.3316 $ 1.1481

30 Hari 0.02% $ 0.022499 $ 1.5783 $ 1.129 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Lido DAO telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.107399 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.09% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Lido DAO didagangkan pada paras tertinggi $1.3316 dan paras terendah $1.1481 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.06% . Trend terkini ini mempamerkan potensi LDO untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Lido DAO telah mengalami perubahan sebanyak 0.02% , mencerminkan kira-kira $0.022499 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa LDO berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Lido DAO yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh LDO

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Lido DAO (LDO) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Lido DAO ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan LDO berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Lido DAO untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi LDO, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Lido DAO. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan LDO. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum LDO untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Lido DAO.

Mengapa Ramalan Harga LDO Penting?

LDO Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahLDO berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,LDO akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga LDO pada bulan depan? Menurut Lido DAO (LDO) alat ramalan harga, harga LDO yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 LDO pada tahun 2026? Harga 1Lido DAO (LDO) hari ini ialah $1.306 . Mengikut modul ramalan di atas, LDO akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga LDO pada tahun 2027? Lido DAO (LDO) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 LDO menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga LDO pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Lido DAO (LDO) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga LDO pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Lido DAO (LDO) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 LDO pada tahun 2030? Harga 1Lido DAO (LDO) hari ini ialah $1.306 . Mengikut modul ramalan di atas, LDO akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga LDO untuk 2040? Lido DAO (LDO) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 LDO menjelang tahun 2040.