Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Galileo Protocol % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.0606 $0.0606 $0.0606 +0.66% USD Sebenarnya Ramalan Galileo Protocol Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Galileo Protocol (LEOX) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Galileo Protocol berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.0606 pada tahun 2025. Galileo Protocol (LEOX) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Galileo Protocol berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.06363 pada tahun 2026. Galileo Protocol (LEOX) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan LEOX yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.066811 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Galileo Protocol (LEOX) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan LEOX yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.070152 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Galileo Protocol (LEOX) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran LEOX pada tahun 2029 ialah $ 0.073659 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Galileo Protocol (LEOX) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran LEOX pada tahun 2030 ialah $ 0.077342 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Galileo Protocol (LEOX) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Galileo Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.125983. Galileo Protocol (LEOX) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Galileo Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.205213. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.0606 0.00%

2026 $ 0.06363 5.00%

2027 $ 0.066811 10.25%

2028 $ 0.070152 15.76%

2029 $ 0.073659 21.55%

2030 $ 0.077342 27.63%

2031 $ 0.081209 34.01%

2032 $ 0.085270 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.089533 47.75%

2034 $ 0.094010 55.13%

2035 $ 0.098711 62.89%

2036 $ 0.103646 71.03%

2037 $ 0.108828 79.59%

2038 $ 0.114270 88.56%

2039 $ 0.119983 97.99%

2040 $ 0.125983 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Galileo Protocol Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.0606 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.060608 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.060658 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.060849 0.41% Ramalan HargaGalileo Protocol (LEOX) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk LEOX pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.0606 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaGalileo Protocol (LEOX) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi LEOX, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.060608 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaGalileo Protocol (LEOX) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi LEOX, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.060658 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaGalileo Protocol (LEOX)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk LEOX ialah $0.060849 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Galileo Protocol Semasa Harga Semasa $ 0.0606$ 0.0606 $ 0.0606 Perubahan Harga (24J) +0.66% Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Kelantangan (24J) $ 56.08K$ 56.08K $ 56.08K Kelantangan (24J) -- Harga terkini LEOX ialah $ 0.0606. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +0.66%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 56.08K. Tambahan pula, LEOX mempunyai bekalan edaran sebanyak 0.00 dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 0.00. Lihat Harga Langsung LEOX

Galileo Protocol Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Galileo Protocol, harga semasa Galileo Protocol ialah 0.0606USD. Bekalan edaran Galileo Protocol(LEOX) ialah 0.00 LEOX , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $0.00 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0.000100 $ 0.0613 $ 0.0598

7 Hari 0.00% $ 0.000199 $ 0.0639 $ 0.0592

30 Hari -0.05% $ -0.003299 $ 0.0695 $ 0.0572 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Galileo Protocol telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000100 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Galileo Protocol didagangkan pada paras tertinggi $0.0639 dan paras terendah $0.0592 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.00% . Trend terkini ini mempamerkan potensi LEOX untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Galileo Protocol telah mengalami perubahan sebanyak -0.05% , mencerminkan kira-kira $-0.003299 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa LEOX berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Galileo Protocol yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh LEOX

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Galileo Protocol (LEOX) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Galileo Protocol ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan LEOX berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Galileo Protocol untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi LEOX, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Galileo Protocol. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan LEOX. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum LEOX untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Galileo Protocol.

Mengapa Ramalan Harga LEOX Penting?

LEOX Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

