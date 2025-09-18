Torch of Liberty (LIBERTY) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Torch of Liberty untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak LIBERTY yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Torch of Liberty % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.06813 $0.06813 $0.06813 -0.14% USD Sebenarnya Ramalan Torch of Liberty Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Torch of Liberty (LIBERTY) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Torch of Liberty berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.06813 pada tahun 2025. Torch of Liberty (LIBERTY) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Torch of Liberty berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.071536 pada tahun 2026. Torch of Liberty (LIBERTY) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan LIBERTY yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.075113 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Torch of Liberty (LIBERTY) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan LIBERTY yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.078868 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Torch of Liberty (LIBERTY) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran LIBERTY pada tahun 2029 ialah $ 0.082812 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Torch of Liberty (LIBERTY) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran LIBERTY pada tahun 2030 ialah $ 0.086953 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Torch of Liberty (LIBERTY) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Torch of Liberty berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.141637. Torch of Liberty (LIBERTY) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Torch of Liberty berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.230712. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.06813 0.00%

2026 $ 0.071536 5.00%

2027 $ 0.075113 10.25%

2028 $ 0.078868 15.76%

2029 $ 0.082812 21.55%

2030 $ 0.086953 27.63%

2031 $ 0.091300 34.01%

2032 $ 0.095865 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.100659 47.75%

2034 $ 0.105691 55.13%

2035 $ 0.110976 62.89%

2036 $ 0.116525 71.03%

2037 $ 0.122351 79.59%

2038 $ 0.128469 88.56%

2039 $ 0.134892 97.99%

2040 $ 0.141637 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Torch of Liberty Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.06813 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.068139 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.068195 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.068409 0.41% Ramalan HargaTorch of Liberty (LIBERTY) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk LIBERTY pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.06813 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaTorch of Liberty (LIBERTY) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi LIBERTY, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.068139 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaTorch of Liberty (LIBERTY) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi LIBERTY, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.068195 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaTorch of Liberty (LIBERTY)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk LIBERTY ialah $0.068409 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Torch of Liberty Semasa Harga Semasa $ 0.06813$ 0.06813 $ 0.06813 Perubahan Harga (24J) -0.13% Modal Pasaran $ 68.13M$ 68.13M $ 68.13M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Kelantangan (24J) $ 54.71K$ 54.71K $ 54.71K Kelantangan (24J) -- Harga terkini LIBERTY ialah $ 0.06813. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -0.14%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 54.71K. Tambahan pula, LIBERTY mempunyai bekalan edaran sebanyak 1.00B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 68.13M. Lihat Harga Langsung LIBERTY

Torch of Liberty Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Torch of Liberty, harga semasa Torch of Liberty ialah 0.06813USD. Bekalan edaran Torch of Liberty(LIBERTY) ialah 0.00 LIBERTY , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $68.13M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.11% $ -0.008600 $ 0.07688 $ 0.06709

7 Hari -0.19% $ -0.016950 $ 0.08988 $ 0.06709

30 Hari -0.44% $ -0.054970 $ 0.14132 $ 0.06709 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Torch of Liberty telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.008600 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.11% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Torch of Liberty didagangkan pada paras tertinggi $0.08988 dan paras terendah $0.06709 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.19% . Trend terkini ini mempamerkan potensi LIBERTY untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Torch of Liberty telah mengalami perubahan sebanyak -0.44% , mencerminkan kira-kira $-0.054970 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa LIBERTY berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Torch of Liberty yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh LIBERTY

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Torch of Liberty (LIBERTY) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Torch of Liberty ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan LIBERTY berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Torch of Liberty untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi LIBERTY, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Torch of Liberty. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan LIBERTY. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum LIBERTY untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Torch of Liberty.

Mengapa Ramalan Harga LIBERTY Penting?

LIBERTY Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahLIBERTY berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,LIBERTY akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga LIBERTY pada bulan depan? Menurut Torch of Liberty (LIBERTY) alat ramalan harga, harga LIBERTY yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 LIBERTY pada tahun 2026? Harga 1Torch of Liberty (LIBERTY) hari ini ialah $0.06813 . Mengikut modul ramalan di atas, LIBERTY akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga LIBERTY pada tahun 2027? Torch of Liberty (LIBERTY) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 LIBERTY menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga LIBERTY pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Torch of Liberty (LIBERTY) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga LIBERTY pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Torch of Liberty (LIBERTY) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 LIBERTY pada tahun 2030? Harga 1Torch of Liberty (LIBERTY) hari ini ialah $0.06813 . Mengikut modul ramalan di atas, LIBERTY akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga LIBERTY untuk 2040? Torch of Liberty (LIBERTY) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 LIBERTY menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang