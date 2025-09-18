IMe Lab (LIME) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga IMe Lab untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak LIME yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga IMe Lab % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.01098 $0.01098 $0.01098 +1.57% USD Sebenarnya Ramalan IMe Lab Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) IMe Lab (LIME) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, IMe Lab berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.01098 pada tahun 2025. IMe Lab (LIME) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, IMe Lab berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.011529 pada tahun 2026. IMe Lab (LIME) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan LIME yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.012105 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. IMe Lab (LIME) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan LIME yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.012710 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. IMe Lab (LIME) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran LIME pada tahun 2029 ialah $ 0.013346 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. IMe Lab (LIME) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran LIME pada tahun 2030 ialah $ 0.014013 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. IMe Lab (LIME) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga IMe Lab berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.022826. IMe Lab (LIME) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga IMe Lab berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.037182. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.01098 0.00%

2026 $ 0.011529 5.00%

2027 $ 0.012105 10.25%

2028 $ 0.012710 15.76%

2029 $ 0.013346 21.55%

2030 $ 0.014013 27.63%

2031 $ 0.014714 34.01%

2032 $ 0.015449 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.016222 47.75%

2034 $ 0.017033 55.13%

2035 $ 0.017885 62.89%

2036 $ 0.018779 71.03%

2037 $ 0.019718 79.59%

2038 $ 0.020704 88.56%

2039 $ 0.021739 97.99%

2040 $ 0.022826 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga IMe Lab Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.01098 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.010981 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.010990 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.011025 0.41% Ramalan HargaIMe Lab (LIME) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk LIME pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.01098 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaIMe Lab (LIME) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi LIME, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.010981 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaIMe Lab (LIME) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi LIME, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.010990 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaIMe Lab (LIME)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk LIME ialah $0.011025 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga IMe Lab Semasa Harga Semasa $ 0.01098$ 0.01098 $ 0.01098 Perubahan Harga (24J) +1.57% Modal Pasaran $ 8.28M$ 8.28M $ 8.28M Bekalan Peredaran 754.34M 754.34M 754.34M Kelantangan (24J) $ 78.02K$ 78.02K $ 78.02K Kelantangan (24J) -- Harga terkini LIME ialah $ 0.01098. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +1.57%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 78.02K. Tambahan pula, LIME mempunyai bekalan edaran sebanyak 754.34M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 8.28M. Lihat Harga Langsung LIME

IMe Lab Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung IMe Lab, harga semasa IMe Lab ialah 0.01098USD. Bekalan edaran IMe Lab(LIME) ialah 0.00 LIME , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $8.28M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.03% $ -0.000349 $ 0.0116 $ 0.01055

7 Hari -0.01% $ -0.000120 $ 0.0116 $ 0.01

30 Hari -0.11% $ -0.00145 $ 0.0156 $ 0.00955 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, IMe Lab telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000349 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.03% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, IMe Lab didagangkan pada paras tertinggi $0.0116 dan paras terendah $0.01 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.01% . Trend terkini ini mempamerkan potensi LIME untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, IMe Lab telah mengalami perubahan sebanyak -0.11% , mencerminkan kira-kira $-0.00145 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa LIME berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga IMe Lab yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh LIME

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga IMe Lab (LIME) Berfungsi? Modul Ramalan Harga IMe Lab ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan LIME berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap IMe Lab untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi LIME, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga IMe Lab. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan LIME. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum LIME untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan IMe Lab.

Mengapa Ramalan Harga LIME Penting?

LIME Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahLIME berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,LIME akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga LIME pada bulan depan? Menurut IMe Lab (LIME) alat ramalan harga, harga LIME yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 LIME pada tahun 2026? Harga 1IMe Lab (LIME) hari ini ialah $0.01098 . Mengikut modul ramalan di atas, LIME akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga LIME pada tahun 2027? IMe Lab (LIME) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 LIME menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga LIME pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, IMe Lab (LIME) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga LIME pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, IMe Lab (LIME) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 LIME pada tahun 2030? Harga 1IMe Lab (LIME) hari ini ialah $0.01098 . Mengikut modul ramalan di atas, LIME akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga LIME untuk 2040? IMe Lab (LIME) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 LIME menjelang tahun 2040.