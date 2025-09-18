Lista DAO (LISTA) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Lista DAO untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak LISTA yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Lista DAO % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.2762 $0.2762 $0.2762 +7.57% USD Sebenarnya Ramalan Lista DAO Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Lista DAO (LISTA) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Lista DAO berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.2762 pada tahun 2025. Lista DAO (LISTA) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Lista DAO berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.29001 pada tahun 2026. Lista DAO (LISTA) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan LISTA yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.304510 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Lista DAO (LISTA) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan LISTA yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.319736 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Lista DAO (LISTA) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran LISTA pada tahun 2029 ialah $ 0.335722 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Lista DAO (LISTA) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran LISTA pada tahun 2030 ialah $ 0.352508 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Lista DAO (LISTA) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Lista DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.574199. Lista DAO (LISTA) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Lista DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.935311. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.2762 0.00%

2026 $ 0.29001 5.00%

2027 $ 0.304510 10.25%

2028 $ 0.319736 15.76%

2029 $ 0.335722 21.55%

2030 $ 0.352508 27.63%

2031 $ 0.370134 34.01%

2032 $ 0.388641 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.408073 47.75%

2034 $ 0.428476 55.13%

2035 $ 0.449900 62.89%

2036 $ 0.472395 71.03%

2037 $ 0.496015 79.59%

2038 $ 0.520816 88.56%

2039 $ 0.546857 97.99%

2040 $ 0.574199 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Lista DAO Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.2762 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.276237 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.276464 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.277335 0.41% Ramalan HargaLista DAO (LISTA) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk LISTA pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.2762 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaLista DAO (LISTA) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi LISTA, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.276237 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaLista DAO (LISTA) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi LISTA, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.276464 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaLista DAO (LISTA)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk LISTA ialah $0.277335 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Lista DAO Semasa Harga Semasa $ 0.2762$ 0.2762 $ 0.2762 Perubahan Harga (24J) +7.57% Modal Pasaran $ 60.13M$ 60.13M $ 60.13M Bekalan Peredaran 217.70M 217.70M 217.70M Kelantangan (24J) $ 2.24M$ 2.24M $ 2.24M Kelantangan (24J) -- Harga terkini LISTA ialah $ 0.2762. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +7.57%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 2.24M. Tambahan pula, LISTA mempunyai bekalan edaran sebanyak 217.70M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 60.13M. Lihat Harga Langsung LISTA

Lista DAO Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Lista DAO, harga semasa Lista DAO ialah 0.2762USD. Bekalan edaran Lista DAO(LISTA) ialah 0.00 LISTA , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $60.13M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.07% $ 0.017820 $ 0.27992 $ 0.25192

7 Hari 0.08% $ 0.020029 $ 0.28645 $ 0.24027

30 Hari 0.01% $ 0.003070 $ 0.3282 $ 0.2326 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Lista DAO telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.017820 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.07% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Lista DAO didagangkan pada paras tertinggi $0.28645 dan paras terendah $0.24027 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.08% . Trend terkini ini mempamerkan potensi LISTA untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Lista DAO telah mengalami perubahan sebanyak 0.01% , mencerminkan kira-kira $0.003070 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa LISTA berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Lista DAO yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh LISTA

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Lista DAO (LISTA) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Lista DAO ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan LISTA berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Lista DAO untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi LISTA, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Lista DAO. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan LISTA. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum LISTA untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Lista DAO.

Mengapa Ramalan Harga LISTA Penting?

LISTA Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahLISTA berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,LISTA akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga LISTA pada bulan depan? Menurut Lista DAO (LISTA) alat ramalan harga, harga LISTA yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 LISTA pada tahun 2026? Harga 1Lista DAO (LISTA) hari ini ialah $0.2762 . Mengikut modul ramalan di atas, LISTA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga LISTA pada tahun 2027? Lista DAO (LISTA) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 LISTA menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga LISTA pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Lista DAO (LISTA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga LISTA pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Lista DAO (LISTA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 LISTA pada tahun 2030? Harga 1Lista DAO (LISTA) hari ini ialah $0.2762 . Mengikut modul ramalan di atas, LISTA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga LISTA untuk 2040? Lista DAO (LISTA) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 LISTA menjelang tahun 2040.