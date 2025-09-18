Laika AI (LKI) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Laika AI untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak LKI yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Laika AI % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.00229 $0.00229 $0.00229 -3.37% USD Sebenarnya Ramalan Laika AI Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Laika AI (LKI) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Laika AI berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.00229 pada tahun 2025. Laika AI (LKI) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Laika AI berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.002404 pada tahun 2026. Laika AI (LKI) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan LKI yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.002524 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Laika AI (LKI) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan LKI yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.002650 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Laika AI (LKI) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran LKI pada tahun 2029 ialah $ 0.002783 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Laika AI (LKI) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran LKI pada tahun 2030 ialah $ 0.002922 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Laika AI (LKI) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Laika AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004760. Laika AI (LKI) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Laika AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.007754.

September 19, 2025(Esok) $ 0.002290 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.002292 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.002299 0.41% Ramalan HargaLaika AI (LKI) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk LKI pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.00229 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaLaika AI (LKI) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi LKI, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.002290 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaLaika AI (LKI) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi LKI, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.002292 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaLaika AI (LKI)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk LKI ialah $0.002299 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Laika AI Semasa Harga Semasa $ 0.00229$ 0.00229 $ 0.00229 Perubahan Harga (24J) -3.37% Modal Pasaran $ 980.66K$ 980.66K $ 980.66K Bekalan Peredaran 428.23M 428.23M 428.23M Kelantangan (24J) $ 197.27K$ 197.27K $ 197.27K Kelantangan (24J) -- Harga terkini LKI ialah $ 0.00229. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -3.37%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 197.27K. Tambahan pula, LKI mempunyai bekalan edaran sebanyak 428.23M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 980.66K.

Laika AI Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Laika AI, harga semasa Laika AI ialah 0.00229USD. Bekalan edaran Laika AI(LKI) ialah 0.00 LKI , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $980.66K . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.04% $ -0.000103 $ 0.002405 $ 0.002215

7 Hari 0.20% $ 0.000384 $ 0.002809 $ 0.001827

30 Hari 0.06% $ 0.000125 $ 0.002809 $ 0.00145 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Laika AI telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000103 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.04% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Laika AI didagangkan pada paras tertinggi $0.002809 dan paras terendah $0.001827 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.20% . Trend terkini ini mempamerkan potensi LKI untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Laika AI telah mengalami perubahan sebanyak 0.06% , mencerminkan kira-kira $0.000125 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa LKI berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Laika AI yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh LKI

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Laika AI (LKI) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Laika AI ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan LKI berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Laika AI untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi LKI, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Laika AI. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan LKI. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum LKI untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Laika AI.

Mengapa Ramalan Harga LKI Penting?

LKI Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

