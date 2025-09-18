Loom Network (LOOM) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Loom Network untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak LOOM yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Loom Network % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.001495 $0.001495 $0.001495 +2.25% USD Sebenarnya Ramalan Loom Network Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Loom Network (LOOM) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Loom Network berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001495 pada tahun 2025. Loom Network (LOOM) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Loom Network berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001569 pada tahun 2026. Loom Network (LOOM) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan LOOM yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.001648 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Loom Network (LOOM) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan LOOM yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.001730 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Loom Network (LOOM) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran LOOM pada tahun 2029 ialah $ 0.001817 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Loom Network (LOOM) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran LOOM pada tahun 2030 ialah $ 0.001908 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Loom Network (LOOM) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Loom Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.003107. Loom Network (LOOM) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Loom Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.005062. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.001495 0.00%

2026 $ 0.001569 5.00%

2027 $ 0.001648 10.25%

2028 $ 0.001730 15.76%

2029 $ 0.001817 21.55%

2030 $ 0.001908 27.63%

2031 $ 0.002003 34.01%

2032 $ 0.002103 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.002208 47.75%

2034 $ 0.002319 55.13%

2035 $ 0.002435 62.89%

2036 $ 0.002556 71.03%

2037 $ 0.002684 79.59%

2038 $ 0.002819 88.56%

2039 $ 0.002959 97.99%

2040 $ 0.003107 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Loom Network Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.001495 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.001495 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.001496 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.001501 0.41% Ramalan HargaLoom Network (LOOM) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk LOOM pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.001495 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaLoom Network (LOOM) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi LOOM, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.001495 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaLoom Network (LOOM) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi LOOM, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.001496 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaLoom Network (LOOM)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk LOOM ialah $0.001501 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Loom Network Semasa Harga Semasa $ 0.001495$ 0.001495 $ 0.001495 Perubahan Harga (24J) +2.25% Modal Pasaran $ 1.85M$ 1.85M $ 1.85M Bekalan Peredaran 1.24B 1.24B 1.24B Kelantangan (24J) $ 54.23K$ 54.23K $ 54.23K Kelantangan (24J) -- Harga terkini LOOM ialah $ 0.001495. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +2.25%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 54.23K. Tambahan pula, LOOM mempunyai bekalan edaran sebanyak 1.24B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 1.85M. Lihat Harga Langsung LOOM

Loom Network Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Loom Network, harga semasa Loom Network ialah 0.001488USD. Bekalan edaran Loom Network(LOOM) ialah 0.00 LOOM , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $1.85M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 0.000020 $ 0.001548 $ 0.001461

7 Hari 0.05% $ 0.000072 $ 0.001718 $ 0.001396

30 Hari 0.05% $ 0.000067 $ 0.001718 $ 0.00135 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Loom Network telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000020 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.01% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Loom Network didagangkan pada paras tertinggi $0.001718 dan paras terendah $0.001396 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.05% . Trend terkini ini mempamerkan potensi LOOM untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Loom Network telah mengalami perubahan sebanyak 0.05% , mencerminkan kira-kira $0.000067 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa LOOM berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Loom Network yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh LOOM

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Loom Network (LOOM) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Loom Network ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan LOOM berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Loom Network untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi LOOM, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Loom Network. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan LOOM. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum LOOM untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Loom Network.

Mengapa Ramalan Harga LOOM Penting?

LOOM Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahLOOM berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,LOOM akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga LOOM pada bulan depan? Menurut Loom Network (LOOM) alat ramalan harga, harga LOOM yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 LOOM pada tahun 2026? Harga 1Loom Network (LOOM) hari ini ialah $0.001495 . Mengikut modul ramalan di atas, LOOM akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga LOOM pada tahun 2027? Loom Network (LOOM) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 LOOM menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga LOOM pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Loom Network (LOOM) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga LOOM pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Loom Network (LOOM) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 LOOM pada tahun 2030? Harga 1Loom Network (LOOM) hari ini ialah $0.001495 . Mengikut modul ramalan di atas, LOOM akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga LOOM untuk 2040? Loom Network (LOOM) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 LOOM menjelang tahun 2040.