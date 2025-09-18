League of Traders (LOT) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga League of Traders untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak LOT yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga League of Traders % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.02044 $0.02044 $0.02044 -0.82% USD Sebenarnya Ramalan League of Traders Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) League of Traders (LOT) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, League of Traders berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.02044 pada tahun 2025. League of Traders (LOT) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, League of Traders berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.021462 pada tahun 2026. League of Traders (LOT) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan LOT yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.022535 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. League of Traders (LOT) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan LOT yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.023661 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. League of Traders (LOT) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran LOT pada tahun 2029 ialah $ 0.024844 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. League of Traders (LOT) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran LOT pada tahun 2030 ialah $ 0.026087 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. League of Traders (LOT) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga League of Traders berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.042493. League of Traders (LOT) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga League of Traders berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.069217. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.02044 0.00%

2026 $ 0.021462 5.00%

2027 $ 0.022535 10.25%

2028 $ 0.023661 15.76%

2029 $ 0.024844 21.55%

2030 $ 0.026087 27.63%

2031 $ 0.027391 34.01%

2032 $ 0.028761 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.030199 47.75%

2034 $ 0.031709 55.13%

2035 $ 0.033294 62.89%

2036 $ 0.034959 71.03%

2037 $ 0.036707 79.59%

2038 $ 0.038542 88.56%

2039 $ 0.040469 97.99%

2040 $ 0.042493 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga League of Traders Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.02044 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.020442 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.020459 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.020523 0.41% Ramalan HargaLeague of Traders (LOT) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk LOT pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.02044 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaLeague of Traders (LOT) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi LOT, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.020442 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaLeague of Traders (LOT) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi LOT, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.020459 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaLeague of Traders (LOT)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk LOT ialah $0.020523 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga League of Traders Semasa Harga Semasa $ 0.02044$ 0.02044 $ 0.02044 Perubahan Harga (24J) -0.82% Modal Pasaran $ 3.35M$ 3.35M $ 3.35M Bekalan Peredaran 163.89M 163.89M 163.89M Kelantangan (24J) $ 57.48K$ 57.48K $ 57.48K Kelantangan (24J) -- Harga terkini LOT ialah $ 0.02044. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -0.82%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 57.48K. Tambahan pula, LOT mempunyai bekalan edaran sebanyak 163.89M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 3.35M. Lihat Harga Langsung LOT

League of Traders Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung League of Traders, harga semasa League of Traders ialah 0.02044USD. Bekalan edaran League of Traders(LOT) ialah 0.00 LOT , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $3.35M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.03% $ -0.000850 $ 0.02133 $ 0.02035

7 Hari 0.23% $ 0.003779 $ 0.0214 $ 0.01641

30 Hari 0.08% $ 0.001580 $ 0.0214 $ 0.01626 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, League of Traders telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000850 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.03% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, League of Traders didagangkan pada paras tertinggi $0.0214 dan paras terendah $0.01641 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.23% . Trend terkini ini mempamerkan potensi LOT untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, League of Traders telah mengalami perubahan sebanyak 0.08% , mencerminkan kira-kira $0.001580 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa LOT berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga League of Traders yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh LOT

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga League of Traders (LOT) Berfungsi? Modul Ramalan Harga League of Traders ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan LOT berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap League of Traders untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi LOT, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga League of Traders. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan LOT. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum LOT untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan League of Traders.

Mengapa Ramalan Harga LOT Penting?

LOT Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahLOT berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,LOT akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga LOT pada bulan depan? Menurut League of Traders (LOT) alat ramalan harga, harga LOT yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 LOT pada tahun 2026? Harga 1League of Traders (LOT) hari ini ialah $0.02044 . Mengikut modul ramalan di atas, LOT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga LOT pada tahun 2027? League of Traders (LOT) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 LOT menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga LOT pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, League of Traders (LOT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga LOT pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, League of Traders (LOT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 LOT pada tahun 2030? Harga 1League of Traders (LOT) hari ini ialah $0.02044 . Mengikut modul ramalan di atas, LOT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga LOT untuk 2040? League of Traders (LOT) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 LOT menjelang tahun 2040.