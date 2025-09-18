Laqira Protocol (LQR) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Laqira Protocol untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak LQR yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Laqira Protocol Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Laqira Protocol (LQR) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Laqira Protocol berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.08568 pada tahun 2025. Laqira Protocol (LQR) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Laqira Protocol berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.089964 pada tahun 2026. Laqira Protocol (LQR) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan LQR yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.094462 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Laqira Protocol (LQR) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan LQR yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.099185 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Laqira Protocol (LQR) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran LQR pada tahun 2029 ialah $ 0.104144 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Laqira Protocol (LQR) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran LQR pada tahun 2030 ialah $ 0.109351 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Laqira Protocol (LQR) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Laqira Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.178122. Laqira Protocol (LQR) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Laqira Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.290142.

2026 $ 0.089964 5.00%

2027 $ 0.094462 10.25%

2028 $ 0.099185 15.76%

2029 $ 0.104144 21.55%

2030 $ 0.109351 27.63%

2031 $ 0.114819 34.01%

2032 $ 0.120560 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.126588 47.75%

2034 $ 0.132917 55.13%

2035 $ 0.139563 62.89%

2036 $ 0.146541 71.03%

2037 $ 0.153868 79.59%

2038 $ 0.161562 88.56%

2039 $ 0.169640 97.99%

2040 $ 0.178122 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Laqira Protocol Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.08568 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.085691 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.085762 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.086032 0.41% Ramalan HargaLaqira Protocol (LQR) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk LQR pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.08568 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaLaqira Protocol (LQR) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi LQR, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.085691 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaLaqira Protocol (LQR) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi LQR, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.085762 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaLaqira Protocol (LQR)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk LQR ialah $0.086032 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Laqira Protocol Semasa Harga Semasa $ 0.08568 Perubahan Harga (24J) +0.37% Modal Pasaran $ 7.59M Bekalan Peredaran 88.62M Kelantangan (24J) $ 135.38K Harga terkini LQR ialah $ 0.08568. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +0.37%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 135.38K. Tambahan pula, LQR mempunyai bekalan edaran sebanyak 88.62M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 7.59M.

Laqira Protocol Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Laqira Protocol, harga semasa Laqira Protocol ialah 0.08563USD. Bekalan edaran Laqira Protocol(LQR) ialah 0.00 LQR , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $7.59M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0.000310 $ 0.08636 $ 0.08344

7 Hari 0.08% $ 0.006669 $ 0.09261 $ 0.07882

30 Hari -0.04% $ -0.004280 $ 0.099 $ 0.066 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Laqira Protocol telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000310 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Laqira Protocol didagangkan pada paras tertinggi $0.09261 dan paras terendah $0.07882 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.08% . Trend terkini ini mempamerkan potensi LQR untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Laqira Protocol telah mengalami perubahan sebanyak -0.04% , mencerminkan kira-kira $-0.004280 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa LQR berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Laqira Protocol yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh LQR

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Laqira Protocol (LQR) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Laqira Protocol ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan LQR berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Laqira Protocol untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi LQR, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Laqira Protocol. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan LQR. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum LQR untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Laqira Protocol.

Mengapa Ramalan Harga LQR Penting?

LQR Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

