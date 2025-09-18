BLOCKLORDS (LRDS) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga BLOCKLORDS untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak LRDS yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli LRDS

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga BLOCKLORDS % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.1317 $0.1317 $0.1317 +1.07% USD Sebenarnya Ramalan BLOCKLORDS Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) BLOCKLORDS (LRDS) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, BLOCKLORDS berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.1317 pada tahun 2025. BLOCKLORDS (LRDS) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, BLOCKLORDS berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.138285 pada tahun 2026. BLOCKLORDS (LRDS) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan LRDS yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.145199 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. BLOCKLORDS (LRDS) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan LRDS yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.152459 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. BLOCKLORDS (LRDS) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran LRDS pada tahun 2029 ialah $ 0.160082 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. BLOCKLORDS (LRDS) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran LRDS pada tahun 2030 ialah $ 0.168086 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. BLOCKLORDS (LRDS) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga BLOCKLORDS berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.273794. BLOCKLORDS (LRDS) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga BLOCKLORDS berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.445982. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.1317 0.00%

2026 $ 0.138285 5.00%

2027 $ 0.145199 10.25%

2028 $ 0.152459 15.76%

2029 $ 0.160082 21.55%

2030 $ 0.168086 27.63%

2031 $ 0.176490 34.01%

2032 $ 0.185315 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.194580 47.75%

2034 $ 0.204309 55.13%

2035 $ 0.214525 62.89%

2036 $ 0.225251 71.03%

2037 $ 0.236514 79.59%

2038 $ 0.248339 88.56%

2039 $ 0.260756 97.99%

2040 $ 0.273794 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga BLOCKLORDS Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.1317 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.131718 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.131826 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.132241 0.41% Ramalan HargaBLOCKLORDS (LRDS) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk LRDS pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.1317 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaBLOCKLORDS (LRDS) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi LRDS, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.131718 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaBLOCKLORDS (LRDS) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi LRDS, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.131826 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaBLOCKLORDS (LRDS)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk LRDS ialah $0.132241 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga BLOCKLORDS Semasa Harga Semasa $ 0.1317$ 0.1317 $ 0.1317 Perubahan Harga (24J) +1.07% Modal Pasaran $ 5.43M$ 5.43M $ 5.43M Bekalan Peredaran 41.27M 41.27M 41.27M Kelantangan (24J) $ 201.02K$ 201.02K $ 201.02K Kelantangan (24J) -- Harga terkini LRDS ialah $ 0.1317. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +1.07%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 201.02K. Tambahan pula, LRDS mempunyai bekalan edaran sebanyak 41.27M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 5.43M. Lihat Harga Langsung LRDS

Cara Membeli BLOCKLORDS (LRDS) Cuba beli LRDS? Anda kini boleh membeli LRDS melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli BLOCKLORDS dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli LRDSSekarang

BLOCKLORDS Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung BLOCKLORDS, harga semasa BLOCKLORDS ialah 0.1317USD. Bekalan edaran BLOCKLORDS(LRDS) ialah 0.00 LRDS , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $5.43M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.01% $ -0.002199 $ 0.1341 $ 0.13

7 Hari -0.02% $ -0.003199 $ 0.1358 $ 0.1295

30 Hari -0.04% $ -0.005899 $ 0.1827 $ 0.1213 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BLOCKLORDS telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.002199 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.01% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, BLOCKLORDS didagangkan pada paras tertinggi $0.1358 dan paras terendah $0.1295 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.02% . Trend terkini ini mempamerkan potensi LRDS untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, BLOCKLORDS telah mengalami perubahan sebanyak -0.04% , mencerminkan kira-kira $-0.005899 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa LRDS berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga BLOCKLORDS yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh LRDS

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga BLOCKLORDS (LRDS) Berfungsi? Modul Ramalan Harga BLOCKLORDS ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan LRDS berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap BLOCKLORDS untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi LRDS, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga BLOCKLORDS. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan LRDS. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum LRDS untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan BLOCKLORDS.

Mengapa Ramalan Harga LRDS Penting?

LRDS Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahLRDS berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,LRDS akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga LRDS pada bulan depan? Menurut BLOCKLORDS (LRDS) alat ramalan harga, harga LRDS yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 LRDS pada tahun 2026? Harga 1BLOCKLORDS (LRDS) hari ini ialah $0.1317 . Mengikut modul ramalan di atas, LRDS akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga LRDS pada tahun 2027? BLOCKLORDS (LRDS) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 LRDS menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga LRDS pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, BLOCKLORDS (LRDS) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga LRDS pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, BLOCKLORDS (LRDS) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 LRDS pada tahun 2030? Harga 1BLOCKLORDS (LRDS) hari ini ialah $0.1317 . Mengikut modul ramalan di atas, LRDS akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga LRDS untuk 2040? BLOCKLORDS (LRDS) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 LRDS menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang