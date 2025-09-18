Litecoin (LTC) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Litecoin untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak LTC yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli LTC

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Litecoin % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $117.25 $117.25 $117.25 +2.96% USD Sebenarnya Ramalan Litecoin Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Litecoin (LTC) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Litecoin berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 117.25 pada tahun 2025. Litecoin (LTC) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Litecoin berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 123.1125 pada tahun 2026. Litecoin (LTC) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan LTC yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 129.2681 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Litecoin (LTC) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan LTC yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 135.7315 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Litecoin (LTC) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran LTC pada tahun 2029 ialah $ 142.5181 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Litecoin (LTC) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran LTC pada tahun 2030 ialah $ 149.6440 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Litecoin (LTC) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Litecoin berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 243.7543. Litecoin (LTC) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Litecoin berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 397.0501. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 117.25 0.00%

2026 $ 123.1125 5.00%

2027 $ 129.2681 10.25%

2028 $ 135.7315 15.76%

2029 $ 142.5181 21.55%

2030 $ 149.6440 27.63%

2031 $ 157.1262 34.01%

2032 $ 164.9825 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 173.2316 47.75%

2034 $ 181.8932 55.13%

2035 $ 190.9878 62.89%

2036 $ 200.5372 71.03%

2037 $ 210.5641 79.59%

2038 $ 221.0923 88.56%

2039 $ 232.1469 97.99%

2040 $ 243.7543 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Litecoin Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 117.25 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 117.2660 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 117.3624 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 117.7318 0.41% Ramalan HargaLitecoin (LTC) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk LTC pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $117.25 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaLitecoin (LTC) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi LTC, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $117.2660 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaLitecoin (LTC) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi LTC, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $117.3624 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaLitecoin (LTC)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk LTC ialah $117.7318 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Litecoin Semasa Harga Semasa $ 117.25$ 117.25 $ 117.25 Perubahan Harga (24J) +2.96% Modal Pasaran $ 8.94B$ 8.94B $ 8.94B Bekalan Peredaran 76.31M 76.31M 76.31M Kelantangan (24J) $ 12.93M$ 12.93M $ 12.93M Kelantangan (24J) -- Harga terkini LTC ialah $ 117.25. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +2.96%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 12.93M. Tambahan pula, LTC mempunyai bekalan edaran sebanyak 76.31M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 8.94B. Lihat Harga Langsung LTC

Cara Membeli Litecoin (LTC) Cuba beli LTC? Anda kini boleh membeli LTC melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Litecoin dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli LTCSekarang

Litecoin Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Litecoin, harga semasa Litecoin ialah 117.2USD. Bekalan edaran Litecoin(LTC) ialah 0.00 LTC , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $8.94B . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 1.6300 $ 117.76 $ 113.12

7 Hari 0.01% $ 1.1700 $ 120.81 $ 111.97

30 Hari 0.01% $ 0.930000 $ 124.76 $ 106.4 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Litecoin telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $1.6300 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.01% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Litecoin didagangkan pada paras tertinggi $120.81 dan paras terendah $111.97 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.01% . Trend terkini ini mempamerkan potensi LTC untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Litecoin telah mengalami perubahan sebanyak 0.01% , mencerminkan kira-kira $0.930000 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa LTC berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Litecoin yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh LTC

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Litecoin (LTC) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Litecoin ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan LTC berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Litecoin untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi LTC, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Litecoin. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan LTC. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum LTC untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Litecoin.

Mengapa Ramalan Harga LTC Penting?

LTC Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahLTC berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,LTC akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga LTC pada bulan depan? Menurut Litecoin (LTC) alat ramalan harga, harga LTC yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 LTC pada tahun 2026? Harga 1Litecoin (LTC) hari ini ialah $117.25 . Mengikut modul ramalan di atas, LTC akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga LTC pada tahun 2027? Litecoin (LTC) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 LTC menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga LTC pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Litecoin (LTC) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga LTC pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Litecoin (LTC) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 LTC pada tahun 2030? Harga 1Litecoin (LTC) hari ini ialah $117.25 . Mengikut modul ramalan di atas, LTC akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga LTC untuk 2040? Litecoin (LTC) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 LTC menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang