Luigi Mangione (LUIGI) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Luigi Mangione untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak LUIGI yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Luigi Mangione % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.0009086 $0.0009086 $0.0009086 -2.55% USD Sebenarnya Ramalan Luigi Mangione Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Luigi Mangione (LUIGI) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Luigi Mangione berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000908 pada tahun 2025. Luigi Mangione (LUIGI) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Luigi Mangione berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000954 pada tahun 2026. Luigi Mangione (LUIGI) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan LUIGI yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.001001 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Luigi Mangione (LUIGI) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan LUIGI yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.001051 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Luigi Mangione (LUIGI) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran LUIGI pada tahun 2029 ialah $ 0.001104 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Luigi Mangione (LUIGI) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran LUIGI pada tahun 2030 ialah $ 0.001159 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Luigi Mangione (LUIGI) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Luigi Mangione berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001888. Luigi Mangione (LUIGI) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Luigi Mangione berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.003076. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000908 0.00%

2026 $ 0.000954 5.00%

2027 $ 0.001001 10.25%

2028 $ 0.001051 15.76%

2029 $ 0.001104 21.55%

2030 $ 0.001159 27.63%

2031 $ 0.001217 34.01%

2032 $ 0.001278 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.001342 47.75%

2034 $ 0.001409 55.13%

2035 $ 0.001480 62.89%

2036 $ 0.001554 71.03%

2037 $ 0.001631 79.59%

2038 $ 0.001713 88.56%

2039 $ 0.001798 97.99%

2040 $ 0.001888 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Luigi Mangione Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.000908 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.000908 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.000909 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.000912 0.41% Ramalan HargaLuigi Mangione (LUIGI) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk LUIGI pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.000908 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaLuigi Mangione (LUIGI) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi LUIGI, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000908 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaLuigi Mangione (LUIGI) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi LUIGI, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000909 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaLuigi Mangione (LUIGI)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk LUIGI ialah $0.000912 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Luigi Mangione Semasa Harga Semasa $ 0.0009086$ 0.0009086 $ 0.0009086 Perubahan Harga (24J) -2.55% Modal Pasaran $ 908.55K$ 908.55K $ 908.55K Bekalan Peredaran 999.95M 999.95M 999.95M Kelantangan (24J) $ 55.36K$ 55.36K $ 55.36K Kelantangan (24J) -- Harga terkini LUIGI ialah $ 0.0009086. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -2.55%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 55.36K. Tambahan pula, LUIGI mempunyai bekalan edaran sebanyak 999.95M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 908.55K. Lihat Harga Langsung LUIGI

Luigi Mangione Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Luigi Mangione, harga semasa Luigi Mangione ialah 0.000908USD. Bekalan edaran Luigi Mangione(LUIGI) ialah 0.00 LUIGI , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $908.55K . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.07% $ -0.000077 $ 0.001034 $ 0.000908

7 Hari -0.56% $ -0.001183 $ 0.00228 $ 0.000908

30 Hari -0.48% $ -0.000855 $ 0.00228 $ 0.000908 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Luigi Mangione telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000077 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.07% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Luigi Mangione didagangkan pada paras tertinggi $0.00228 dan paras terendah $0.000908 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.56% . Trend terkini ini mempamerkan potensi LUIGI untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Luigi Mangione telah mengalami perubahan sebanyak -0.48% , mencerminkan kira-kira $-0.000855 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa LUIGI berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Luigi Mangione yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh LUIGI

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Luigi Mangione (LUIGI) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Luigi Mangione ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan LUIGI berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Luigi Mangione untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi LUIGI, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Luigi Mangione. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan LUIGI. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum LUIGI untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Luigi Mangione.

Mengapa Ramalan Harga LUIGI Penting?

LUIGI Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahLUIGI berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,LUIGI akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga LUIGI pada bulan depan? Menurut Luigi Mangione (LUIGI) alat ramalan harga, harga LUIGI yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 LUIGI pada tahun 2026? Harga 1Luigi Mangione (LUIGI) hari ini ialah $0.000908 . Mengikut modul ramalan di atas, LUIGI akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga LUIGI pada tahun 2027? Luigi Mangione (LUIGI) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 LUIGI menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga LUIGI pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Luigi Mangione (LUIGI) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga LUIGI pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Luigi Mangione (LUIGI) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 LUIGI pada tahun 2030? Harga 1Luigi Mangione (LUIGI) hari ini ialah $0.000908 . Mengikut modul ramalan di atas, LUIGI akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga LUIGI untuk 2040? Luigi Mangione (LUIGI) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 LUIGI menjelang tahun 2040.