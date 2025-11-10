Lunch Protocol (LUNCH) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Lunch Protocol untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak LUNCH yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli LUNCH

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Lunch Protocol % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.001422 $0.001422 $0.001422 +2.44% USD Sebenarnya Ramalan Lunch Protocol Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Lunch Protocol (LUNCH) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Lunch Protocol berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001422 pada tahun 2025. Lunch Protocol (LUNCH) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Lunch Protocol berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001493 pada tahun 2026. Lunch Protocol (LUNCH) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan LUNCH yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.001567 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Lunch Protocol (LUNCH) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan LUNCH yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.001646 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Lunch Protocol (LUNCH) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran LUNCH pada tahun 2029 ialah $ 0.001728 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Lunch Protocol (LUNCH) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran LUNCH pada tahun 2030 ialah $ 0.001814 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Lunch Protocol (LUNCH) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Lunch Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.002956. Lunch Protocol (LUNCH) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Lunch Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004815. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.001422 0.00%

2026 $ 0.001493 5.00%

2027 $ 0.001567 10.25%

2028 $ 0.001646 15.76%

2029 $ 0.001728 21.55%

2030 $ 0.001814 27.63%

2031 $ 0.001905 34.01%

2032 $ 0.002000 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.002100 47.75%

2034 $ 0.002205 55.13%

2035 $ 0.002316 62.89%

2036 $ 0.002432 71.03%

2037 $ 0.002553 79.59%

2038 $ 0.002681 88.56%

2039 $ 0.002815 97.99%

2040 $ 0.002956 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Lunch Protocol Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.001422 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.001422 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.001423 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.001427 0.41% Ramalan HargaLunch Protocol (LUNCH) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk LUNCH pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.001422 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaLunch Protocol (LUNCH) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi LUNCH, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.001422 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaLunch Protocol (LUNCH) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi LUNCH, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.001423 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaLunch Protocol (LUNCH)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk LUNCH ialah $0.001427 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Lunch Protocol Semasa Harga Semasa $ 0.001422$ 0.001422 $ 0.001422 Perubahan Harga (24J) +2.44% Modal Pasaran ---- -- Bekalan Peredaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 15.07K$ 15.07K $ 15.07K Kelantangan (24J) -- Harga terkini LUNCH ialah $ 0.001422. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +2.44%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 15.07K. Tambahan pula, LUNCH mempunyai bekalan edaran sebanyak -- dan jumlah permodalan pasaran sebanyak --. Lihat Harga Langsung LUNCH

Cara Membeli Lunch Protocol (LUNCH) Cuba beli LUNCH? Anda kini boleh membeli LUNCH melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Lunch Protocol dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli LUNCHSekarang

Lunch Protocol Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Lunch Protocol, harga semasa Lunch Protocol ialah 0.001422USD. Bekalan edaran Lunch Protocol(LUNCH) ialah 0.00 LUNCH , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $-- . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.21% $ 0.000243 $ 0.001424 $ 0.001175

7 Hari 1.66% $ 0.000888 $ 0.003999 $ 0.000533

30 Hari 1.40% $ 0.000830 $ 0.003999 $ 0.000463 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Lunch Protocol telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000243 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.21% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Lunch Protocol didagangkan pada paras tertinggi $0.003999 dan paras terendah $0.000533 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 1.66% . Trend terkini ini mempamerkan potensi LUNCH untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Lunch Protocol telah mengalami perubahan sebanyak 1.40% , mencerminkan kira-kira $0.000830 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa LUNCH berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Lunch Protocol yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh LUNCH

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Lunch Protocol (LUNCH) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Lunch Protocol ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan LUNCH berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Lunch Protocol untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi LUNCH, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Lunch Protocol. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan LUNCH. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum LUNCH untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Lunch Protocol.

Mengapa Ramalan Harga LUNCH Penting?

LUNCH Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahLUNCH berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,LUNCH akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga LUNCH pada bulan depan? Menurut Lunch Protocol (LUNCH) alat ramalan harga, harga LUNCH yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 LUNCH pada tahun 2026? Harga 1Lunch Protocol (LUNCH) hari ini ialah $0.001422 . Mengikut modul ramalan di atas, LUNCH akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga LUNCH pada tahun 2027? Lunch Protocol (LUNCH) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 LUNCH menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga LUNCH pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Lunch Protocol (LUNCH) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga LUNCH pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Lunch Protocol (LUNCH) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 LUNCH pada tahun 2030? Harga 1Lunch Protocol (LUNCH) hari ini ialah $0.001422 . Mengikut modul ramalan di atas, LUNCH akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga LUNCH untuk 2040? Lunch Protocol (LUNCH) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 LUNCH menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang