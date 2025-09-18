Lyvely (LVLY) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Lyvely untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak LVLY yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Lyvely % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.02197 $0.02197 $0.02197 -0.22% USD Sebenarnya Ramalan Lyvely Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Lyvely (LVLY) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Lyvely berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.02197 pada tahun 2025. Lyvely (LVLY) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Lyvely berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.023068 pada tahun 2026. Lyvely (LVLY) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan LVLY yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.024221 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Lyvely (LVLY) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan LVLY yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.025433 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Lyvely (LVLY) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran LVLY pada tahun 2029 ialah $ 0.026704 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Lyvely (LVLY) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran LVLY pada tahun 2030 ialah $ 0.028039 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Lyvely (LVLY) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Lyvely berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.045674. Lyvely (LVLY) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Lyvely berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.074398. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.02197 0.00%

2026 $ 0.023068 5.00%

2027 $ 0.024221 10.25%

2028 $ 0.025433 15.76%

2029 $ 0.026704 21.55%

2030 $ 0.028039 27.63%

2031 $ 0.029441 34.01%

2032 $ 0.030913 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.032459 47.75%

2034 $ 0.034082 55.13%

2035 $ 0.035786 62.89%

2036 $ 0.037576 71.03%

2037 $ 0.039454 79.59%

2038 $ 0.041427 88.56%

2039 $ 0.043499 97.99%

2040 $ 0.045674 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Lyvely Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.02197 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.021973 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.021991 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.022060 0.41% Ramalan HargaLyvely (LVLY) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk LVLY pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.02197 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaLyvely (LVLY) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi LVLY, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.021973 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaLyvely (LVLY) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi LVLY, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.021991 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaLyvely (LVLY)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk LVLY ialah $0.022060 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Harga terkini LVLY ialah $ 0.02197. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -0.22%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 56.81K. Tambahan pula, LVLY mempunyai bekalan edaran sebanyak 0.00 dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 0.00.

Lyvely Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Lyvely, harga semasa Lyvely ialah 0.02188USD. Bekalan edaran Lyvely(LVLY) ialah 0.00 LVLY , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $0.00 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.00% $ -0.000009 $ 0.02223 $ 0.0217

7 Hari -0.00% $ -0.000019 $ 0.02223 $ 0.0217

30 Hari -0.02% $ -0.000609 $ 0.02317 $ 0.0217 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Lyvely telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000009 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Lyvely didagangkan pada paras tertinggi $0.02223 dan paras terendah $0.0217 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.00% . Trend terkini ini mempamerkan potensi LVLY untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Lyvely telah mengalami perubahan sebanyak -0.02% , mencerminkan kira-kira $-0.000609 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa LVLY berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Lyvely yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh LVLY

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Lyvely (LVLY) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Lyvely ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan LVLY berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Lyvely untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi LVLY, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Lyvely. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan LVLY. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum LVLY untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Lyvely.

Mengapa Ramalan Harga LVLY Penting?

LVLY Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahLVLY berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,LVLY akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga LVLY pada bulan depan? Menurut Lyvely (LVLY) alat ramalan harga, harga LVLY yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 LVLY pada tahun 2026? Harga 1Lyvely (LVLY) hari ini ialah $0.02197 . Mengikut modul ramalan di atas, LVLY akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga LVLY pada tahun 2027? Lyvely (LVLY) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 LVLY menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga LVLY pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Lyvely (LVLY) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga LVLY pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Lyvely (LVLY) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 LVLY pada tahun 2030? Harga 1Lyvely (LVLY) hari ini ialah $0.02197 . Mengikut modul ramalan di atas, LVLY akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga LVLY untuk 2040? Lyvely (LVLY) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 LVLY menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang