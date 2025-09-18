Levva Protocol Token (LVVA) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Levva Protocol Token untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak LVVA yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli LVVA

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Levva Protocol Token % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0,003504 $0,003504 $0,003504 -0,08% USD Sebenarnya Ramalan Levva Protocol Token Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Levva Protocol Token (LVVA) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Levva Protocol Token berpotensi melihat pertumbuhan 0,00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0,003504 pada tahun 2025. Levva Protocol Token (LVVA) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Levva Protocol Token berpotensi melihat pertumbuhan 5,00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0,003679 pada tahun 2026. Levva Protocol Token (LVVA) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan LVVA yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0,003863 dengan kadar pertumbuhan 10,25%. Levva Protocol Token (LVVA) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan LVVA yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0,004056 dengan kadar pertumbuhan 15,76%. Levva Protocol Token (LVVA) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran LVVA pada tahun 2029 ialah $ 0,004259 dengan kadar pertumbuhan 21,55%. Levva Protocol Token (LVVA) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran LVVA pada tahun 2030 ialah $ 0,004472 dengan kadar pertumbuhan 27,63%. Levva Protocol Token (LVVA) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Levva Protocol Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107,89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0,007284. Levva Protocol Token (LVVA) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Levva Protocol Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238,64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0,011865. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0,003504 0,00%

2026 $ 0,003679 5,00%

2027 $ 0,003863 10,25%

2028 $ 0,004056 15,76%

2029 $ 0,004259 21,55%

2030 $ 0,004472 27,63%

2031 $ 0,004695 34,01%

2032 $ 0,004930 40,71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0,005177 47,75%

2034 $ 0,005435 55,13%

2035 $ 0,005707 62,89%

2036 $ 0,005993 71,03%

2037 $ 0,006292 79,59%

2038 $ 0,006607 88,56%

2039 $ 0,006937 97,99%

2040 $ 0,007284 107,89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Levva Protocol Token Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0,003504 0,00%

September 19, 2025(Esok) $ 0,003504 0,01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0,003507 0,10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0,003518 0,41% Ramalan HargaLevva Protocol Token (LVVA) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk LVVA pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0,003504 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaLevva Protocol Token (LVVA) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi LVVA, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0,003504 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaLevva Protocol Token (LVVA) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi LVVA, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0,003507 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaLevva Protocol Token (LVVA)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk LVVA ialah $0,003518 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Levva Protocol Token Semasa Harga Semasa $ 0,003504$ 0,003504 $ 0,003504 Perubahan Harga (24J) -0,08% Modal Pasaran $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Bekalan Peredaran 0,00 0,00 0,00 Kelantangan (24J) $ 100,86K$ 100,86K $ 100,86K Kelantangan (24J) -- Harga terkini LVVA ialah $ 0,003504. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -0,08%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 100,86K. Tambahan pula, LVVA mempunyai bekalan edaran sebanyak 0,00 dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 0,00. Lihat Harga Langsung LVVA

Cara Membeli Levva Protocol Token (LVVA) Cuba beli LVVA? Anda kini boleh membeli LVVA melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Levva Protocol Token dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli LVVASekarang

Levva Protocol Token Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Levva Protocol Token, harga semasa Levva Protocol Token ialah 0,003504USD. Bekalan edaran Levva Protocol Token(LVVA) ialah 0,00 LVVA , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $0,00 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0,02% $ -0,000072 $ 0,003601 $ 0,00341

7 Hari -0,22% $ -0,001001 $ 0,005496 $ 0,00341

30 Hari 0,53% $ 0,001215 $ 0,007794 $ 0,001925 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Levva Protocol Token telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0,000072 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0,02% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Levva Protocol Token didagangkan pada paras tertinggi $0,005496 dan paras terendah $0,00341 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0,22% . Trend terkini ini mempamerkan potensi LVVA untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Levva Protocol Token telah mengalami perubahan sebanyak 0,53% , mencerminkan kira-kira $0,001215 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa LVVA berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Levva Protocol Token yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh LVVA

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Levva Protocol Token (LVVA) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Levva Protocol Token ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan LVVA berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Levva Protocol Token untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi LVVA, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Levva Protocol Token. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan LVVA. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum LVVA untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Levva Protocol Token.

Mengapa Ramalan Harga LVVA Penting?

LVVA Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahLVVA berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,LVVA akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga LVVA pada bulan depan? Menurut Levva Protocol Token (LVVA) alat ramalan harga, harga LVVA yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 LVVA pada tahun 2026? Harga 1Levva Protocol Token (LVVA) hari ini ialah $0,003504 . Mengikut modul ramalan di atas, LVVA akan meningkat sebanyak 0,00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga LVVA pada tahun 2027? Levva Protocol Token (LVVA) dijangka mencatatkan 0,00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 LVVA menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga LVVA pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Levva Protocol Token (LVVA) akan melihat 0,00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga LVVA pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Levva Protocol Token (LVVA) akan melihat 0,00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 LVVA pada tahun 2030? Harga 1Levva Protocol Token (LVVA) hari ini ialah $0,003504 . Mengikut modul ramalan di atas, LVVA akan meningkat sebanyak 0,00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga LVVA untuk 2040? Levva Protocol Token (LVVA) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0,00% , mencapai harga -- bagi 1 LVVA menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang