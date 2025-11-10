Everlyn AI (LYN) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Everlyn AI untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak LYN yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Everlyn AI % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.1133 $0.1133 $0.1133 +2.53% USD Sebenarnya Ramalan Everlyn AI Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Everlyn AI (LYN) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Everlyn AI berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.1133 pada tahun 2025. Everlyn AI (LYN) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Everlyn AI berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.118965 pada tahun 2026. Everlyn AI (LYN) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan LYN yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.124913 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Everlyn AI (LYN) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan LYN yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.131158 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Everlyn AI (LYN) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran LYN pada tahun 2029 ialah $ 0.137716 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Everlyn AI (LYN) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran LYN pada tahun 2030 ialah $ 0.144602 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Everlyn AI (LYN) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Everlyn AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.235542. Everlyn AI (LYN) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Everlyn AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.383674. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.1133 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.113315 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.113408 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.113765 0.41% Ramalan HargaEverlyn AI (LYN) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk LYN pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.1133 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaEverlyn AI (LYN) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi LYN, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.113315 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaEverlyn AI (LYN) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi LYN, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.113408 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaEverlyn AI (LYN)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk LYN ialah $0.113765 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Everlyn AI Semasa Harga Semasa $ 0.1133$ 0.1133 $ 0.1133 Perubahan Harga (24J) +2.53% Modal Pasaran $ 28.96M$ 28.96M $ 28.96M Bekalan Peredaran 255.64M 255.64M 255.64M Kelantangan (24J) $ 192.04K$ 192.04K $ 192.04K Kelantangan (24J) -- Harga terkini LYN ialah $ 0.1133. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +2.53%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 192.04K. Tambahan pula, LYN mempunyai bekalan edaran sebanyak 255.64M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 28.96M. Lihat Harga Langsung LYN

Everlyn AI Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Everlyn AI, harga semasa Everlyn AI ialah 0.1133USD. Bekalan edaran Everlyn AI(LYN) ialah 0.00 LYN , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $28.96M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.10% $ 0.010500 $ 0.1152 $ 0.1024

7 Hari 0.11% $ 0.011600 $ 0.1152 $ 0.0937

30 Hari -0.13% $ -0.017600 $ 0.2144 $ 0.0937 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Everlyn AI telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.010500 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.10% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Everlyn AI didagangkan pada paras tertinggi $0.1152 dan paras terendah $0.0937 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.11% . Trend terkini ini mempamerkan potensi LYN untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Everlyn AI telah mengalami perubahan sebanyak -0.13% , mencerminkan kira-kira $-0.017600 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa LYN berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Everlyn AI yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh LYN

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Everlyn AI (LYN) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Everlyn AI ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan LYN berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Everlyn AI untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi LYN, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Everlyn AI. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan LYN. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum LYN untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Everlyn AI.

Mengapa Ramalan Harga LYN Penting?

LYN Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahLYN berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,LYN akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga LYN pada bulan depan? Menurut Everlyn AI (LYN) alat ramalan harga, harga LYN yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 LYN pada tahun 2026? Harga 1Everlyn AI (LYN) hari ini ialah $0.1133 . Mengikut modul ramalan di atas, LYN akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga LYN pada tahun 2027? Everlyn AI (LYN) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 LYN menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga LYN pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Everlyn AI (LYN) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga LYN pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Everlyn AI (LYN) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 LYN pada tahun 2030? Harga 1Everlyn AI (LYN) hari ini ialah $0.1133 . Mengikut modul ramalan di atas, LYN akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga LYN untuk 2040? Everlyn AI (LYN) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 LYN menjelang tahun 2040.