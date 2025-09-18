Manta Network (MANTA) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Manta Network untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak MANTA yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Manta Network % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.2261 $0.2261 $0.2261 +7.46% USD Sebenarnya Ramalan Manta Network Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Manta Network (MANTA) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Manta Network berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.2261 pada tahun 2025. Manta Network (MANTA) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Manta Network berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.237405 pada tahun 2026. Manta Network (MANTA) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MANTA yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.249275 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Manta Network (MANTA) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MANTA yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.261739 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Manta Network (MANTA) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MANTA pada tahun 2029 ialah $ 0.274825 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Manta Network (MANTA) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MANTA pada tahun 2030 ialah $ 0.288567 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Manta Network (MANTA) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Manta Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.470045. Manta Network (MANTA) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Manta Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.765654. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.2261 0.00%

2026 $ 0.237405 5.00%

2027 $ 0.249275 10.25%

2028 $ 0.261739 15.76%

2029 $ 0.274825 21.55%

2030 $ 0.288567 27.63%

2031 $ 0.302995 34.01%

2032 $ 0.318145 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.334052 47.75%

2034 $ 0.350755 55.13%

2035 $ 0.368293 62.89%

2036 $ 0.386707 71.03%

2037 $ 0.406043 79.59%

2038 $ 0.426345 88.56%

2039 $ 0.447662 97.99%

2040 $ 0.470045 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Manta Network Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.2261 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.226130 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.226316 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.227029 0.41% Ramalan HargaManta Network (MANTA) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk MANTA pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.2261 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaManta Network (MANTA) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi MANTA, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.226130 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaManta Network (MANTA) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi MANTA, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.226316 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaManta Network (MANTA)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk MANTA ialah $0.227029 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Manta Network Semasa Harga Semasa $ 0.2261$ 0.2261 $ 0.2261 Perubahan Harga (24J) +7.46% Modal Pasaran $ 101.31M$ 101.31M $ 101.31M Bekalan Peredaran 448.06M 448.06M 448.06M Kelantangan (24J) $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M Kelantangan (24J) -- Harga terkini MANTA ialah $ 0.2261. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +7.46%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.31M. Tambahan pula, MANTA mempunyai bekalan edaran sebanyak 448.06M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 101.31M. Lihat Harga Langsung MANTA

Manta Network Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Manta Network, harga semasa Manta Network ialah 0.2261USD. Bekalan edaran Manta Network(MANTA) ialah 0.00 MANTA , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $101.31M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.05% $ 0.011300 $ 0.2263 $ 0.2086

7 Hari 0.10% $ 0.020100 $ 0.2299 $ 0.2008

30 Hari 0.04% $ 0.008300 $ 0.2396 $ 0.1873 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Manta Network telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.011300 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.05% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Manta Network didagangkan pada paras tertinggi $0.2299 dan paras terendah $0.2008 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.10% . Trend terkini ini mempamerkan potensi MANTA untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Manta Network telah mengalami perubahan sebanyak 0.04% , mencerminkan kira-kira $0.008300 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa MANTA berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Manta Network yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh MANTA

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Manta Network (MANTA) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Manta Network ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan MANTA berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Manta Network untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi MANTA, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Manta Network. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan MANTA. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum MANTA untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Manta Network.

Mengapa Ramalan Harga MANTA Penting?

MANTA Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahMANTA berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,MANTA akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga MANTA pada bulan depan? Menurut Manta Network (MANTA) alat ramalan harga, harga MANTA yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 MANTA pada tahun 2026? Harga 1Manta Network (MANTA) hari ini ialah $0.2261 . Mengikut modul ramalan di atas, MANTA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga MANTA pada tahun 2027? Manta Network (MANTA) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 MANTA menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga MANTA pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Manta Network (MANTA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga MANTA pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Manta Network (MANTA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 MANTA pada tahun 2030? Harga 1Manta Network (MANTA) hari ini ialah $0.2261 . Mengikut modul ramalan di atas, MANTA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga MANTA untuk 2040? Manta Network (MANTA) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 MANTA menjelang tahun 2040.