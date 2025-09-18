MATH (MATH) Ramalan Harga (USD)

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga MATH % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. MATH (MATH) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, MATH berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.09732 pada tahun 2025. MATH (MATH) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, MATH berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.102186 pada tahun 2026. MATH (MATH) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MATH yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.107295 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. MATH (MATH) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MATH yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.112660 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. MATH (MATH) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MATH pada tahun 2029 ialah $ 0.118293 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. MATH (MATH) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MATH pada tahun 2030 ialah $ 0.124207 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. MATH (MATH) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga MATH berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.202321. MATH (MATH) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga MATH berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.329560. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.09732 0.00%

2026 $ 0.102186 5.00%

2027 $ 0.107295 10.25%

2028 $ 0.112660 15.76%

2029 $ 0.118293 21.55%

2030 $ 0.124207 27.63%

2031 $ 0.130418 34.01%

2032 $ 0.136939 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.143785 47.75%

2034 $ 0.150975 55.13%

2035 $ 0.158524 62.89%

2036 $ 0.166450 71.03%

2037 $ 0.174772 79.59%

2038 $ 0.183511 88.56%

2039 $ 0.192686 97.99%

2040 $ 0.202321 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga MATH Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.09732 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.097333 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.097413 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.097719 0.41% Ramalan HargaMATH (MATH) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk MATH pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.09732 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaMATH (MATH) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi MATH, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.097333 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaMATH (MATH) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi MATH, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.097413 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaMATH (MATH)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk MATH ialah $0.097719 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga MATH Semasa Harga Semasa $ 0.09732$ 0.09732 $ 0.09732 Perubahan Harga (24J) +3.53% Modal Pasaran $ 11.13M$ 11.13M $ 11.13M Bekalan Peredaran 114.36M 114.36M 114.36M Kelantangan (24J) $ 101.02K$ 101.02K $ 101.02K Kelantangan (24J) -- Harga terkini MATH ialah $ 0.09732. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +3.53%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 101.02K. Tambahan pula, MATH mempunyai bekalan edaran sebanyak 114.36M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 11.13M. Lihat Harga Langsung MATH

Cara Membeli MATH (MATH) Cuba beli MATH? Anda kini boleh membeli MATH melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli MATH dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli MATHSekarang

MATH Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung MATH, harga semasa MATH ialah 0.09732USD. Bekalan edaran MATH(MATH) ialah 0.00 MATH , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $11.13M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.03% $ 0.002560 $ 0.09865 $ 0.09246

7 Hari -0.02% $ -0.002500 $ 0.10024 $ 0.09021

30 Hari -0.07% $ -0.008059 $ 0.11362 $ 0.09021 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MATH telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.002560 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.03% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, MATH didagangkan pada paras tertinggi $0.10024 dan paras terendah $0.09021 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.02% . Trend terkini ini mempamerkan potensi MATH untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, MATH telah mengalami perubahan sebanyak -0.07% , mencerminkan kira-kira $-0.008059 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa MATH berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga MATH yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh MATH

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga MATH (MATH) Berfungsi? Modul Ramalan Harga MATH ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan MATH berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap MATH untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi MATH, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga MATH. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan MATH. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum MATH untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan MATH.

Mengapa Ramalan Harga MATH Penting?

MATH Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahMATH berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,MATH akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga MATH pada bulan depan? Menurut MATH (MATH) alat ramalan harga, harga MATH yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 MATH pada tahun 2026? Harga 1MATH (MATH) hari ini ialah $0.09732 . Mengikut modul ramalan di atas, MATH akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga MATH pada tahun 2027? MATH (MATH) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 MATH menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga MATH pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, MATH (MATH) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga MATH pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, MATH (MATH) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 MATH pada tahun 2030? Harga 1MATH (MATH) hari ini ialah $0.09732 . Mengikut modul ramalan di atas, MATH akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga MATH untuk 2040? MATH (MATH) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 MATH menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang