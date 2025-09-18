Maverick Protocol (MAV) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Maverick Protocol untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak MAV yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Maverick Protocol % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.07125 $0.07125 $0.07125 -0.76% USD Sebenarnya Ramalan Maverick Protocol Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Maverick Protocol (MAV) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Maverick Protocol berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.07125 pada tahun 2025. Maverick Protocol (MAV) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Maverick Protocol berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.074812 pada tahun 2026. Maverick Protocol (MAV) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MAV yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.078553 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Maverick Protocol (MAV) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MAV yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.082480 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Maverick Protocol (MAV) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MAV pada tahun 2029 ialah $ 0.086604 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Maverick Protocol (MAV) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MAV pada tahun 2030 ialah $ 0.090935 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Maverick Protocol (MAV) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Maverick Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.148123. Maverick Protocol (MAV) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Maverick Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.241277. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.07125 0.00%

2026 $ 0.074812 5.00%

2027 $ 0.078553 10.25%

2028 $ 0.082480 15.76%

2029 $ 0.086604 21.55%

2030 $ 0.090935 27.63%

2031 $ 0.095481 34.01%

2032 $ 0.100255 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.105268 47.75%

2034 $ 0.110532 55.13%

2035 $ 0.116058 62.89%

2036 $ 0.121861 71.03%

2037 $ 0.127954 79.59%

2038 $ 0.134352 88.56%

2039 $ 0.141070 97.99%

2040 $ 0.148123 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Maverick Protocol Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.07125 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.071259 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.071318 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.071542 0.41% Ramalan HargaMaverick Protocol (MAV) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk MAV pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.07125 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaMaverick Protocol (MAV) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi MAV, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.071259 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaMaverick Protocol (MAV) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi MAV, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.071318 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaMaverick Protocol (MAV)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk MAV ialah $0.071542 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Maverick Protocol Semasa Harga Semasa $ 0.07125$ 0.07125 $ 0.07125 Perubahan Harga (24J) -0.76% Modal Pasaran $ 49.15M$ 49.15M $ 49.15M Bekalan Peredaran 689.55M 689.55M 689.55M Kelantangan (24J) $ 3.30M$ 3.30M $ 3.30M Kelantangan (24J) -- Harga terkini MAV ialah $ 0.07125. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -0.76%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 3.30M. Tambahan pula, MAV mempunyai bekalan edaran sebanyak 689.55M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 49.15M. Lihat Harga Langsung MAV

Maverick Protocol Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Maverick Protocol, harga semasa Maverick Protocol ialah 0.07128USD. Bekalan edaran Maverick Protocol(MAV) ialah 0.00 MAV , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $49.15M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.03% $ 0.002290 $ 0.07312 $ 0.06683

7 Hari 0.10% $ 0.006629 $ 0.07619 $ 0.06335

30 Hari 0.28% $ 0.015569 $ 0.08473 $ 0.05166 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Maverick Protocol telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.002290 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.03% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Maverick Protocol didagangkan pada paras tertinggi $0.07619 dan paras terendah $0.06335 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.10% . Trend terkini ini mempamerkan potensi MAV untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Maverick Protocol telah mengalami perubahan sebanyak 0.28% , mencerminkan kira-kira $0.015569 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa MAV berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Maverick Protocol yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh MAV

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Maverick Protocol (MAV) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Maverick Protocol ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan MAV berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Maverick Protocol untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi MAV, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Maverick Protocol. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan MAV. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum MAV untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Maverick Protocol.

Mengapa Ramalan Harga MAV Penting?

MAV Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahMAV berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,MAV akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga MAV pada bulan depan? Menurut Maverick Protocol (MAV) alat ramalan harga, harga MAV yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 MAV pada tahun 2026? Harga 1Maverick Protocol (MAV) hari ini ialah $0.07125 . Mengikut modul ramalan di atas, MAV akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga MAV pada tahun 2027? Maverick Protocol (MAV) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 MAV menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga MAV pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Maverick Protocol (MAV) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga MAV pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Maverick Protocol (MAV) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 MAV pada tahun 2030? Harga 1Maverick Protocol (MAV) hari ini ialah $0.07125 . Mengikut modul ramalan di atas, MAV akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga MAV untuk 2040? Maverick Protocol (MAV) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 MAV menjelang tahun 2040.