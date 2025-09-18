Heroes of Mavia (MAVIA) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Heroes of Mavia untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak MAVIA yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli MAVIA

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Heroes of Mavia % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.1639 $0.1639 $0.1639 +4.66% USD Sebenarnya Ramalan Heroes of Mavia Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Heroes of Mavia (MAVIA) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Heroes of Mavia berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.1639 pada tahun 2025. Heroes of Mavia (MAVIA) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Heroes of Mavia berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.172095 pada tahun 2026. Heroes of Mavia (MAVIA) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MAVIA yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.180699 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Heroes of Mavia (MAVIA) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MAVIA yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.189734 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Heroes of Mavia (MAVIA) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MAVIA pada tahun 2029 ialah $ 0.199221 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Heroes of Mavia (MAVIA) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MAVIA pada tahun 2030 ialah $ 0.209182 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Heroes of Mavia (MAVIA) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Heroes of Mavia berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.340736. Heroes of Mavia (MAVIA) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Heroes of Mavia berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.555023. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.1639 0.00%

2026 $ 0.172095 5.00%

2027 $ 0.180699 10.25%

2028 $ 0.189734 15.76%

2029 $ 0.199221 21.55%

2030 $ 0.209182 27.63%

2031 $ 0.219641 34.01%

2032 $ 0.230623 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.242154 47.75%

2034 $ 0.254262 55.13%

2035 $ 0.266975 62.89%

2036 $ 0.280324 71.03%

2037 $ 0.294340 79.59%

2038 $ 0.309057 88.56%

2039 $ 0.324510 97.99%

2040 $ 0.340736 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Heroes of Mavia Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.1639 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.163922 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.164057 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.164573 0.41% Ramalan HargaHeroes of Mavia (MAVIA) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk MAVIA pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.1639 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaHeroes of Mavia (MAVIA) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi MAVIA, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.163922 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaHeroes of Mavia (MAVIA) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi MAVIA, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.164057 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaHeroes of Mavia (MAVIA)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk MAVIA ialah $0.164573 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Heroes of Mavia Semasa Harga Semasa $ 0.1639$ 0.1639 $ 0.1639 Perubahan Harga (24J) +4.66% Modal Pasaran $ 26.43M$ 26.43M $ 26.43M Bekalan Peredaran 161.35M 161.35M 161.35M Kelantangan (24J) $ 250.55K$ 250.55K $ 250.55K Kelantangan (24J) -- Harga terkini MAVIA ialah $ 0.1639. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +4.66%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 250.55K. Tambahan pula, MAVIA mempunyai bekalan edaran sebanyak 161.35M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 26.43M. Lihat Harga Langsung MAVIA

Cara Membeli Heroes of Mavia (MAVIA) Cuba beli MAVIA? Anda kini boleh membeli MAVIA melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Heroes of Mavia dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli MAVIASekarang

Heroes of Mavia Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Heroes of Mavia, harga semasa Heroes of Mavia ialah 0.1638USD. Bekalan edaran Heroes of Mavia(MAVIA) ialah 0.00 MAVIA , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $26.43M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.02% $ 0.003299 $ 0.1703 $ 0.1553

7 Hari 0.07% $ 0.010399 $ 0.1863 $ 0.1508

30 Hari -0.02% $ -0.004299 $ 0.1863 $ 0.1313 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Heroes of Mavia telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.003299 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.02% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Heroes of Mavia didagangkan pada paras tertinggi $0.1863 dan paras terendah $0.1508 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.07% . Trend terkini ini mempamerkan potensi MAVIA untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Heroes of Mavia telah mengalami perubahan sebanyak -0.02% , mencerminkan kira-kira $-0.004299 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa MAVIA berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Heroes of Mavia yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh MAVIA

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Heroes of Mavia (MAVIA) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Heroes of Mavia ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan MAVIA berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Heroes of Mavia untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi MAVIA, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Heroes of Mavia. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan MAVIA. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum MAVIA untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Heroes of Mavia.

Mengapa Ramalan Harga MAVIA Penting?

MAVIA Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahMAVIA berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,MAVIA akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga MAVIA pada bulan depan? Menurut Heroes of Mavia (MAVIA) alat ramalan harga, harga MAVIA yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 MAVIA pada tahun 2026? Harga 1Heroes of Mavia (MAVIA) hari ini ialah $0.1639 . Mengikut modul ramalan di atas, MAVIA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga MAVIA pada tahun 2027? Heroes of Mavia (MAVIA) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 MAVIA menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga MAVIA pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Heroes of Mavia (MAVIA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga MAVIA pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Heroes of Mavia (MAVIA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 MAVIA pada tahun 2030? Harga 1Heroes of Mavia (MAVIA) hari ini ialah $0.1639 . Mengikut modul ramalan di atas, MAVIA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga MAVIA untuk 2040? Heroes of Mavia (MAVIA) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 MAVIA menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang