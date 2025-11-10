MultiBank Group (MBG) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga MultiBank Group untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak MBG yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga MultiBank Group % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.7378 $0.7378 $0.7378 -1.29% USD Sebenarnya Ramalan MultiBank Group Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) MultiBank Group (MBG) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, MultiBank Group berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.7378 pada tahun 2025. MultiBank Group (MBG) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, MultiBank Group berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.77469 pada tahun 2026. MultiBank Group (MBG) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MBG yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.813424 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. MultiBank Group (MBG) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MBG yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.854095 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. MultiBank Group (MBG) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MBG pada tahun 2029 ialah $ 0.896800 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. MultiBank Group (MBG) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MBG pada tahun 2030 ialah $ 0.941640 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. MultiBank Group (MBG) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga MultiBank Group berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.5338. MultiBank Group (MBG) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga MultiBank Group berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.4984.

2026 $ 0.77469 5.00%

2027 $ 0.813424 10.25%

2028 $ 0.854095 15.76%

2029 $ 0.896800 21.55%

2030 $ 0.941640 27.63%

2031 $ 0.988722 34.01%

2032 $ 1.0381 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.0900 47.75%

2034 $ 1.1445 55.13%

2035 $ 1.2017 62.89%

2036 $ 1.2618 71.03%

2037 $ 1.3249 79.59%

2038 $ 1.3912 88.56%

2039 $ 1.4607 97.99%

2040 $ 1.5338 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga MultiBank Group Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.7378 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.737901 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.738507 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.740832 0.41% Ramalan HargaMultiBank Group (MBG) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk MBG pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.7378 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaMultiBank Group (MBG) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi MBG, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.737901 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaMultiBank Group (MBG) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi MBG, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.738507 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaMultiBank Group (MBG)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk MBG ialah $0.740832 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga MultiBank Group Semasa Harga Semasa $ 0.7378$ 0.7378 $ 0.7378 Perubahan Harga (24J) -1.29% Modal Pasaran ---- -- Bekalan Peredaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 13.65M$ 13.65M $ 13.65M Kelantangan (24J) -- Harga terkini MBG ialah $ 0.7378. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -1.29%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 13.65M. Tambahan pula, MBG mempunyai bekalan edaran sebanyak -- dan jumlah permodalan pasaran sebanyak --. Lihat Harga Langsung MBG

MultiBank Group Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung MultiBank Group, harga semasa MultiBank Group ialah 0.7377USD. Bekalan edaran MultiBank Group(MBG) ialah 0.00 MBG , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $-- . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.02% $ -0.018299 $ 0.771 $ 0.7184

7 Hari -0.14% $ -0.124 $ 0.9 $ 0.48

30 Hari -0.31% $ -0.3406 $ 1.099 $ 0.475 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MultiBank Group telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.018299 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.02% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, MultiBank Group didagangkan pada paras tertinggi $0.9 dan paras terendah $0.48 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.14% . Trend terkini ini mempamerkan potensi MBG untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, MultiBank Group telah mengalami perubahan sebanyak -0.31% , mencerminkan kira-kira $-0.3406 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa MBG berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga MultiBank Group yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh MBG

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga MultiBank Group (MBG) Berfungsi? Modul Ramalan Harga MultiBank Group ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan MBG berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap MultiBank Group untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi MBG, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga MultiBank Group. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan MBG. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum MBG untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan MultiBank Group.

Mengapa Ramalan Harga MBG Penting?

MBG Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

