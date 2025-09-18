MBP COIN (MBP) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga MBP COIN untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak MBP yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga MBP COIN % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.09125 $0.09125 $0.09125 +2.67% USD Sebenarnya Ramalan MBP COIN Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) MBP COIN (MBP) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, MBP COIN berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.09125 pada tahun 2025. MBP COIN (MBP) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, MBP COIN berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.095812 pada tahun 2026. MBP COIN (MBP) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MBP yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.100603 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. MBP COIN (MBP) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MBP yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.105633 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. MBP COIN (MBP) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MBP pada tahun 2029 ialah $ 0.110914 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. MBP COIN (MBP) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MBP pada tahun 2030 ialah $ 0.116460 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. MBP COIN (MBP) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga MBP COIN berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.189702. MBP COIN (MBP) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga MBP COIN berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.309004. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.09125 0.00%

2026 $ 0.095812 5.00%

2027 $ 0.100603 10.25%

2028 $ 0.105633 15.76%

2029 $ 0.110914 21.55%

2030 $ 0.116460 27.63%

2031 $ 0.122283 34.01%

2032 $ 0.128397 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.134817 47.75%

2034 $ 0.141558 55.13%

2035 $ 0.148636 62.89%

2036 $ 0.156068 71.03%

2037 $ 0.163871 79.59%

2038 $ 0.172065 88.56%

2039 $ 0.180668 97.99%

2040 $ 0.189702 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga MBP COIN Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.09125 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.091262 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.091337 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.091624 0.41% Ramalan HargaMBP COIN (MBP) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk MBP pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.09125 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaMBP COIN (MBP) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi MBP, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.091262 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaMBP COIN (MBP) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi MBP, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.091337 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaMBP COIN (MBP)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk MBP ialah $0.091624 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga MBP COIN Semasa Harga Semasa $ 0.09125$ 0.09125 $ 0.09125 Perubahan Harga (24J) +2.67% Modal Pasaran $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M Bekalan Peredaran 15.99M 15.99M 15.99M Kelantangan (24J) $ 120.19K$ 120.19K $ 120.19K Kelantangan (24J) -- Harga terkini MBP ialah $ 0.09125. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +2.67%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 120.19K. Tambahan pula, MBP mempunyai bekalan edaran sebanyak 15.99M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 1.46M. Lihat Harga Langsung MBP

MBP COIN Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung MBP COIN, harga semasa MBP COIN ialah 0.09125USD. Bekalan edaran MBP COIN(MBP) ialah 0.00 MBP , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $1.46M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.02% $ 0.001939 $ 0.0913 $ 0.08776

7 Hari 0.04% $ 0.003540 $ 0.09364 $ 0.08688

30 Hari 0.01% $ 0.001259 $ 0.09364 $ 0.07943 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MBP COIN telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.001939 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.02% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, MBP COIN didagangkan pada paras tertinggi $0.09364 dan paras terendah $0.08688 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.04% . Trend terkini ini mempamerkan potensi MBP untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, MBP COIN telah mengalami perubahan sebanyak 0.01% , mencerminkan kira-kira $0.001259 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa MBP berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga MBP COIN yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh MBP

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga MBP COIN (MBP) Berfungsi? Modul Ramalan Harga MBP COIN ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan MBP berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap MBP COIN untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi MBP, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga MBP COIN. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan MBP. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum MBP untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan MBP COIN.

Mengapa Ramalan Harga MBP Penting?

MBP Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahMBP berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,MBP akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga MBP pada bulan depan? Menurut MBP COIN (MBP) alat ramalan harga, harga MBP yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 MBP pada tahun 2026? Harga 1MBP COIN (MBP) hari ini ialah $0.09125 . Mengikut modul ramalan di atas, MBP akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga MBP pada tahun 2027? MBP COIN (MBP) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 MBP menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga MBP pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, MBP COIN (MBP) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga MBP pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, MBP COIN (MBP) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 MBP pada tahun 2030? Harga 1MBP COIN (MBP) hari ini ialah $0.09125 . Mengikut modul ramalan di atas, MBP akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga MBP untuk 2040? MBP COIN (MBP) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 MBP menjelang tahun 2040.