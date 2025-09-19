MarsDAO (MDAO) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga MarsDAO untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak MDAO yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli MDAO

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga MarsDAO % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.04764 $0.04764 $0.04764 -0.39% USD Sebenarnya Ramalan MarsDAO Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) MarsDAO (MDAO) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, MarsDAO berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.04764 pada tahun 2025. MarsDAO (MDAO) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, MarsDAO berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.050022 pada tahun 2026. MarsDAO (MDAO) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MDAO yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.052523 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. MarsDAO (MDAO) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MDAO yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.055149 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. MarsDAO (MDAO) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MDAO pada tahun 2029 ialah $ 0.057906 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. MarsDAO (MDAO) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MDAO pada tahun 2030 ialah $ 0.060802 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. MarsDAO (MDAO) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga MarsDAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.099040. MarsDAO (MDAO) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga MarsDAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.161325. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.04764 0.00%

2026 $ 0.050022 5.00%

2027 $ 0.052523 10.25%

2028 $ 0.055149 15.76%

2029 $ 0.057906 21.55%

2030 $ 0.060802 27.63%

2031 $ 0.063842 34.01%

2032 $ 0.067034 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.070385 47.75%

2034 $ 0.073905 55.13%

2035 $ 0.077600 62.89%

2036 $ 0.081480 71.03%

2037 $ 0.085554 79.59%

2038 $ 0.089832 88.56%

2039 $ 0.094323 97.99%

2040 $ 0.099040 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga MarsDAO Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 19, 2025(Hari ini) $ 0.04764 0.00%

September 20, 2025(Esok) $ 0.047646 0.01%

September 26, 2025(Minggu ini) $ 0.047685 0.10%

October 19, 2025(30 Hari) $ 0.047835 0.41% Ramalan HargaMarsDAO (MDAO) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk MDAO pada September 19, 2025(Hari ini) , ialah $0.04764 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaMarsDAO (MDAO) Esok Untuk September 20, 2025(Esok), ramalan harga bagi MDAO, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.047646 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaMarsDAO (MDAO) Minggu Ini Menjelang September 26, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi MDAO, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.047685 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaMarsDAO (MDAO)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk MDAO ialah $0.047835 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga MarsDAO Semasa Harga Semasa $ 0.04764$ 0.04764 $ 0.04764 Perubahan Harga (24J) -0.38% Modal Pasaran $ 3.36M$ 3.36M $ 3.36M Bekalan Peredaran 70.60M 70.60M 70.60M Kelantangan (24J) $ 18.01K$ 18.01K $ 18.01K Kelantangan (24J) -- Harga terkini MDAO ialah $ 0.04764. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -0.39%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 18.01K. Tambahan pula, MDAO mempunyai bekalan edaran sebanyak 70.60M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 3.36M. Lihat Harga Langsung MDAO

Cara Membeli MarsDAO (MDAO) Cuba beli MDAO? Anda kini boleh membeli MDAO melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli MarsDAO dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli MDAOSekarang

MarsDAO Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung MarsDAO, harga semasa MarsDAO ialah 0.04764USD. Bekalan edaran MarsDAO(MDAO) ialah 0.00 MDAO , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $3.36M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.00% $ -0.000480 $ 0.04856 $ 0.04745

7 Hari -0.03% $ -0.001629 $ 0.05 $ 0.04595

30 Hari 0.71% $ 0.01973 $ 0.05168 $ 0.0266 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MarsDAO telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000480 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, MarsDAO didagangkan pada paras tertinggi $0.05 dan paras terendah $0.04595 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.03% . Trend terkini ini mempamerkan potensi MDAO untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, MarsDAO telah mengalami perubahan sebanyak 0.71% , mencerminkan kira-kira $0.01973 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa MDAO berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga MarsDAO yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh MDAO

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga MarsDAO (MDAO) Berfungsi? Modul Ramalan Harga MarsDAO ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan MDAO berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap MarsDAO untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi MDAO, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga MarsDAO. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan MDAO. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum MDAO untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan MarsDAO.

Mengapa Ramalan Harga MDAO Penting?

MDAO Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahMDAO berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,MDAO akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga MDAO pada bulan depan? Menurut MarsDAO (MDAO) alat ramalan harga, harga MDAO yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 MDAO pada tahun 2026? Harga 1MarsDAO (MDAO) hari ini ialah $0.04764 . Mengikut modul ramalan di atas, MDAO akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga MDAO pada tahun 2027? MarsDAO (MDAO) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 MDAO menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga MDAO pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, MarsDAO (MDAO) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga MDAO pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, MarsDAO (MDAO) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 MDAO pada tahun 2030? Harga 1MarsDAO (MDAO) hari ini ialah $0.04764 . Mengikut modul ramalan di atas, MDAO akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga MDAO untuk 2040? MarsDAO (MDAO) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 MDAO menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang