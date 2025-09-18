Medieval Empires (MEE) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Medieval Empires untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak MEE yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Medieval Empires % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.004915 $0.004915 $0.004915 -2.13% USD Sebenarnya Ramalan Medieval Empires Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Medieval Empires (MEE) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Medieval Empires berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004915 pada tahun 2025. Medieval Empires (MEE) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Medieval Empires berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.005160 pada tahun 2026. Medieval Empires (MEE) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MEE yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.005418 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Medieval Empires (MEE) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MEE yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.005689 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Medieval Empires (MEE) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MEE pada tahun 2029 ialah $ 0.005974 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Medieval Empires (MEE) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MEE pada tahun 2030 ialah $ 0.006272 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Medieval Empires (MEE) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Medieval Empires berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.010217. Medieval Empires (MEE) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Medieval Empires berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.016643. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.004915 0.00%

2026 $ 0.005160 5.00%

2027 $ 0.005418 10.25%

2028 $ 0.005689 15.76%

2029 $ 0.005974 21.55%

2030 $ 0.006272 27.63%

2031 $ 0.006586 34.01%

2032 $ 0.006915 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.007261 47.75%

2034 $ 0.007624 55.13%

2035 $ 0.008006 62.89%

2036 $ 0.008406 71.03%

2037 $ 0.008826 79.59%

2038 $ 0.009267 88.56%

2039 $ 0.009731 97.99%

2040 $ 0.010217 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Medieval Empires Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.004915 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.004915 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.004919 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.004935 0.41% Ramalan HargaMedieval Empires (MEE) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk MEE pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.004915 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaMedieval Empires (MEE) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi MEE, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.004915 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaMedieval Empires (MEE) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi MEE, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.004919 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaMedieval Empires (MEE)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk MEE ialah $0.004935 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Medieval Empires Semasa Harga Semasa $ 0.004915$ 0.004915 $ 0.004915 Perubahan Harga (24J) -2.13% Modal Pasaran $ 2.75M$ 2.75M $ 2.75M Bekalan Peredaran 559.41M 559.41M 559.41M Kelantangan (24J) $ 65.48K$ 65.48K $ 65.48K Kelantangan (24J) -- Harga terkini MEE ialah $ 0.004915. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -2.13%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 65.48K. Tambahan pula, MEE mempunyai bekalan edaran sebanyak 559.41M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 2.75M. Lihat Harga Langsung MEE

Medieval Empires Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Medieval Empires, harga semasa Medieval Empires ialah 0.004916USD. Bekalan edaran Medieval Empires(MEE) ialah 0.00 MEE , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $2.75M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.00% $ -0.000046 $ 0.005143 $ 0.004848

7 Hari -0.07% $ -0.000425 $ 0.005815 $ 0.004657

30 Hari -0.12% $ -0.000697 $ 0.007589 $ 0.004657 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Medieval Empires telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000046 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Medieval Empires didagangkan pada paras tertinggi $0.005815 dan paras terendah $0.004657 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.07% . Trend terkini ini mempamerkan potensi MEE untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Medieval Empires telah mengalami perubahan sebanyak -0.12% , mencerminkan kira-kira $-0.000697 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa MEE berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Medieval Empires yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh MEE

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Medieval Empires (MEE) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Medieval Empires ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan MEE berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Medieval Empires untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi MEE, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Medieval Empires. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan MEE. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum MEE untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Medieval Empires.

Mengapa Ramalan Harga MEE Penting?

MEE Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahMEE berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,MEE akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga MEE pada bulan depan? Menurut Medieval Empires (MEE) alat ramalan harga, harga MEE yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 MEE pada tahun 2026? Harga 1Medieval Empires (MEE) hari ini ialah $0.004915 . Mengikut modul ramalan di atas, MEE akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga MEE pada tahun 2027? Medieval Empires (MEE) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 MEE menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga MEE pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Medieval Empires (MEE) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga MEE pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Medieval Empires (MEE) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 MEE pada tahun 2030? Harga 1Medieval Empires (MEE) hari ini ialah $0.004915 . Mengikut modul ramalan di atas, MEE akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga MEE untuk 2040? Medieval Empires (MEE) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 MEE menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang