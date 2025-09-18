Melania Meme (MELANIA) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Melania Meme untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak MELANIA yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Melania Meme (MELANIA) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Melania Meme berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.1998 pada tahun 2025. Melania Meme (MELANIA) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Melania Meme berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.20979 pada tahun 2026. Melania Meme (MELANIA) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MELANIA yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.220279 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Melania Meme (MELANIA) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MELANIA yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.231293 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Melania Meme (MELANIA) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MELANIA pada tahun 2029 ialah $ 0.242858 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Melania Meme (MELANIA) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MELANIA pada tahun 2030 ialah $ 0.255001 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Melania Meme (MELANIA) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Melania Meme berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.415369. Melania Meme (MELANIA) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Melania Meme berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.676593.

2026 $ 0.20979 5.00%

2027 $ 0.220279 10.25%

2028 $ 0.231293 15.76%

2029 $ 0.242858 21.55%

2030 $ 0.255001 27.63%

2031 $ 0.267751 34.01%

2032 $ 0.281138 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.295195 47.75%

2034 $ 0.309955 55.13%

2035 $ 0.325453 62.89%

2036 $ 0.341725 71.03%

2037 $ 0.358812 79.59%

2038 $ 0.376752 88.56%

2039 $ 0.395590 97.99%

2040 $ 0.415369 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Melania Meme Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.1998 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.199827 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.199991 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.200621 0.41% Ramalan HargaMelania Meme (MELANIA) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk MELANIA pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.1998 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaMelania Meme (MELANIA) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi MELANIA, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.199827 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaMelania Meme (MELANIA) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi MELANIA, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.199991 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaMelania Meme (MELANIA)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk MELANIA ialah $0.200621 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Melania Meme Semasa Harga Semasa $ 0.1998$ 0.1998 $ 0.1998 Perubahan Harga (24J) +2.35% Modal Pasaran $ 172.57M$ 172.57M $ 172.57M Bekalan Peredaran 865.00M 865.00M 865.00M Kelantangan (24J) $ 101.55K$ 101.55K $ 101.55K Kelantangan (24J) -- Harga terkini MELANIA ialah $ 0.1998. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +2.35%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 101.55K. Tambahan pula, MELANIA mempunyai bekalan edaran sebanyak 865.00M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 172.57M. Lihat Harga Langsung MELANIA

Melania Meme Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Melania Meme, harga semasa Melania Meme ialah 0.1995USD. Bekalan edaran Melania Meme(MELANIA) ialah 0.00 MELANIA , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $172.57M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 0.001900 $ 0.2071 $ 0.194

7 Hari 0.00% $ 0.000300 $ 0.22 $ 0.1922

30 Hari -0.04% $ -0.009599 $ 0.2319 $ 0.1825 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Melania Meme telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.001900 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.01% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Melania Meme didagangkan pada paras tertinggi $0.22 dan paras terendah $0.1922 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.00% . Trend terkini ini mempamerkan potensi MELANIA untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Melania Meme telah mengalami perubahan sebanyak -0.04% , mencerminkan kira-kira $-0.009599 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa MELANIA berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Melania Meme yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh MELANIA

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Melania Meme (MELANIA) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Melania Meme ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan MELANIA berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Melania Meme untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi MELANIA, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Melania Meme. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan MELANIA. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum MELANIA untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Melania Meme.

Mengapa Ramalan Harga MELANIA Penting?

MELANIA Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahMELANIA berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,MELANIA akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga MELANIA pada bulan depan? Menurut Melania Meme (MELANIA) alat ramalan harga, harga MELANIA yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 MELANIA pada tahun 2026? Harga 1Melania Meme (MELANIA) hari ini ialah $0.1998 . Mengikut modul ramalan di atas, MELANIA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga MELANIA pada tahun 2027? Melania Meme (MELANIA) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 MELANIA menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga MELANIA pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Melania Meme (MELANIA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga MELANIA pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Melania Meme (MELANIA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 MELANIA pada tahun 2030? Harga 1Melania Meme (MELANIA) hari ini ialah $0.1998 . Mengikut modul ramalan di atas, MELANIA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga MELANIA untuk 2040? Melania Meme (MELANIA) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 MELANIA menjelang tahun 2040.