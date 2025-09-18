Meme AI (MEMEAI) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Meme AI untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak MEMEAI yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Meme AI % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.0003204 $0.0003204 $0.0003204 +8.97% USD Sebenarnya Ramalan Meme AI Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Meme AI (MEMEAI) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Meme AI berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000320 pada tahun 2025. Meme AI (MEMEAI) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Meme AI berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000336 pada tahun 2026. Meme AI (MEMEAI) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MEMEAI yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.000353 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Meme AI (MEMEAI) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MEMEAI yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.000370 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Meme AI (MEMEAI) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MEMEAI pada tahun 2029 ialah $ 0.000389 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Meme AI (MEMEAI) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MEMEAI pada tahun 2030 ialah $ 0.000408 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Meme AI (MEMEAI) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Meme AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000666. Meme AI (MEMEAI) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Meme AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001084. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000320 0.00%

Statistik Harga Meme AI Semasa Harga Semasa $ 0.0003204$ 0.0003204 $ 0.0003204 Perubahan Harga (24J) +8.97% Modal Pasaran $ 233.27K$ 233.27K $ 233.27K Bekalan Peredaran 728.04M 728.04M 728.04M Kelantangan (24J) $ 673.59$ 673.59 $ 673.59 Kelantangan (24J) +673.59% Harga terkini MEMEAI ialah $ 0.0003204. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +8.97%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 673.59. Tambahan pula, MEMEAI mempunyai bekalan edaran sebanyak 728.04M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 233.27K. Lihat Harga Langsung MEMEAI

Meme AI Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Meme AI, harga semasa Meme AI ialah 0.000320USD. Bekalan edaran Meme AI(MEMEAI) ialah 0.00 MEMEAI , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $233.27K . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.15% $ 0.000041 $ 0.00044 $ 0.000254

7 Hari 0.44% $ 0.000098 $ 0.00044 $ 0.000192

30 Hari 0.46% $ 0.000100 $ 0.00044 $ 0.000166 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Meme AI telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000041 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.15% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Meme AI didagangkan pada paras tertinggi $0.00044 dan paras terendah $0.000192 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.44% . Trend terkini ini mempamerkan potensi MEMEAI untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Meme AI telah mengalami perubahan sebanyak 0.46% , mencerminkan kira-kira $0.000100 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa MEMEAI berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Meme AI yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh MEMEAI

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Meme AI (MEMEAI) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Meme AI ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan MEMEAI berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Meme AI untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi MEMEAI, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Meme AI. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan MEMEAI. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum MEMEAI untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Meme AI.

Mengapa Ramalan Harga MEMEAI Penting?

MEMEAI Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahMEMEAI berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,MEMEAI akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga MEMEAI pada bulan depan? Menurut Meme AI (MEMEAI) alat ramalan harga, harga MEMEAI yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 MEMEAI pada tahun 2026? Harga 1Meme AI (MEMEAI) hari ini ialah $0.00032 . Mengikut modul ramalan di atas, MEMEAI akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga MEMEAI pada tahun 2027? Meme AI (MEMEAI) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 MEMEAI menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga MEMEAI pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Meme AI (MEMEAI) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga MEMEAI pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Meme AI (MEMEAI) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 MEMEAI pada tahun 2030? Harga 1Meme AI (MEMEAI) hari ini ialah $0.00032 . Mengikut modul ramalan di atas, MEMEAI akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga MEMEAI untuk 2040? Meme AI (MEMEAI) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 MEMEAI menjelang tahun 2040.