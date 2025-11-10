Just Memecoin (MEMECOIN) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Just Memecoin untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak MEMECOIN yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Just Memecoin % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.000458 $0.000458 $0.000458 +13.31% USD Sebenarnya Ramalan Just Memecoin Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Just Memecoin (MEMECOIN) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Just Memecoin berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000458 pada tahun 2025. Just Memecoin (MEMECOIN) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Just Memecoin berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000480 pada tahun 2026. Just Memecoin (MEMECOIN) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MEMECOIN yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.000504 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Just Memecoin (MEMECOIN) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MEMECOIN yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.000530 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Just Memecoin (MEMECOIN) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MEMECOIN pada tahun 2029 ialah $ 0.000556 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Just Memecoin (MEMECOIN) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MEMECOIN pada tahun 2030 ialah $ 0.000584 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Just Memecoin (MEMECOIN) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Just Memecoin berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000952. Just Memecoin (MEMECOIN) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Just Memecoin berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001550. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000458 0.00%

2026 $ 0.000480 5.00%

2027 $ 0.000504 10.25%

2028 $ 0.000530 15.76%

2029 $ 0.000556 21.55%

2030 $ 0.000584 27.63%

2031 $ 0.000613 34.01%

2032 $ 0.000644 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.000676 47.75%

2034 $ 0.000710 55.13%

2035 $ 0.000746 62.89%

2036 $ 0.000783 71.03%

2037 $ 0.000822 79.59%

2038 $ 0.000863 88.56%

2039 $ 0.000906 97.99%

2040 $ 0.000952 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Just Memecoin Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.000458 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.000458 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.000458 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.000459 0.41% Ramalan HargaJust Memecoin (MEMECOIN) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk MEMECOIN pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.000458 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaJust Memecoin (MEMECOIN) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi MEMECOIN, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000458 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaJust Memecoin (MEMECOIN) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi MEMECOIN, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000458 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaJust Memecoin (MEMECOIN)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk MEMECOIN ialah $0.000459 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Just Memecoin Semasa Harga Semasa $ 0.000458$ 0.000458 $ 0.000458 Perubahan Harga (24J) +13.31% Modal Pasaran ---- -- Bekalan Peredaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 56.82K$ 56.82K $ 56.82K Kelantangan (24J) -- Harga terkini MEMECOIN ialah $ 0.000458. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +13.31%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 56.82K. Tambahan pula, MEMECOIN mempunyai bekalan edaran sebanyak -- dan jumlah permodalan pasaran sebanyak --. Lihat Harga Langsung MEMECOIN

Just Memecoin Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Just Memecoin, harga semasa Just Memecoin ialah 0.000457USD. Bekalan edaran Just Memecoin(MEMECOIN) ialah 0.00 MEMECOIN , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $-- . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.13% $ 0.000053 $ 0.000471 $ 0.000397

7 Hari 0.39% $ 0.000127 $ 0.000553 $ 0.000270

30 Hari -0.42% $ -0.000341 $ 0.000936 $ 0.000270 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Just Memecoin telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000053 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.13% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Just Memecoin didagangkan pada paras tertinggi $0.000553 dan paras terendah $0.000270 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.39% . Trend terkini ini mempamerkan potensi MEMECOIN untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Just Memecoin telah mengalami perubahan sebanyak -0.42% , mencerminkan kira-kira $-0.000341 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa MEMECOIN berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Just Memecoin yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh MEMECOIN

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Just Memecoin (MEMECOIN) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Just Memecoin ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan MEMECOIN berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Just Memecoin untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi MEMECOIN, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Just Memecoin. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan MEMECOIN. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum MEMECOIN untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Just Memecoin.

Mengapa Ramalan Harga MEMECOIN Penting?

MEMECOIN Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahMEMECOIN berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,MEMECOIN akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga MEMECOIN pada bulan depan? Menurut Just Memecoin (MEMECOIN) alat ramalan harga, harga MEMECOIN yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 MEMECOIN pada tahun 2026? Harga 1Just Memecoin (MEMECOIN) hari ini ialah $0.000458 . Mengikut modul ramalan di atas, MEMECOIN akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga MEMECOIN pada tahun 2027? Just Memecoin (MEMECOIN) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 MEMECOIN menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga MEMECOIN pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Just Memecoin (MEMECOIN) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga MEMECOIN pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Just Memecoin (MEMECOIN) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 MEMECOIN pada tahun 2030? Harga 1Just Memecoin (MEMECOIN) hari ini ialah $0.000458 . Mengikut modul ramalan di atas, MEMECOIN akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga MEMECOIN untuk 2040? Just Memecoin (MEMECOIN) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 MEMECOIN menjelang tahun 2040.