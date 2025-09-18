MemeFi (MEMEFI) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga MemeFi untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak MEMEFI yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga MemeFi % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.001552 $0.001552 $0.001552 +1.14% USD Sebenarnya Ramalan MemeFi Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) MemeFi (MEMEFI) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, MemeFi berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001552 pada tahun 2025. MemeFi (MEMEFI) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, MemeFi berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001629 pada tahun 2026. MemeFi (MEMEFI) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MEMEFI yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.001711 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. MemeFi (MEMEFI) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MEMEFI yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.001796 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. MemeFi (MEMEFI) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MEMEFI pada tahun 2029 ialah $ 0.001886 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. MemeFi (MEMEFI) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MEMEFI pada tahun 2030 ialah $ 0.001980 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. MemeFi (MEMEFI) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga MemeFi berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.003226. MemeFi (MEMEFI) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga MemeFi berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.005255. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.001552 0.00%

2026 $ 0.001629 5.00%

2027 $ 0.001711 10.25%

2028 $ 0.001796 15.76%

2029 $ 0.001886 21.55%

2030 $ 0.001980 27.63%

2031 $ 0.002079 34.01%

2032 $ 0.002183 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.002293 47.75%

2034 $ 0.002407 55.13%

2035 $ 0.002528 62.89%

2036 $ 0.002654 71.03%

2037 $ 0.002787 79.59%

2038 $ 0.002926 88.56%

2039 $ 0.003072 97.99%

2040 $ 0.003226 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga MemeFi Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.001552 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.001552 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.001553 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.001558 0.41% Ramalan HargaMemeFi (MEMEFI) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk MEMEFI pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.001552 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaMemeFi (MEMEFI) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi MEMEFI, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.001552 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaMemeFi (MEMEFI) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi MEMEFI, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.001553 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaMemeFi (MEMEFI)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk MEMEFI ialah $0.001558 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga MemeFi Semasa Harga Semasa $ 0.001552 Perubahan Harga (24J) +1.14% Modal Pasaran $ 15.53M Bekalan Peredaran 10.00B Kelantangan (24J) $ 101.04K Harga terkini MEMEFI ialah $ 0.001552. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +1.14%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 101.04K. Tambahan pula, MEMEFI mempunyai bekalan edaran sebanyak 10.00B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 15.53M.

MemeFi Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung MemeFi, harga semasa MemeFi ialah 0.001552USD. Bekalan edaran MemeFi(MEMEFI) ialah 0.00 MEMEFI , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $15.53M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 0.000013 $ 0.001566 $ 0.001457

7 Hari 0.03% $ 0.000038 $ 0.001704 $ 0.001407

30 Hari -0.18% $ -0.000343 $ 0.002191 $ 0.001407 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MemeFi telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000013 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.01% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, MemeFi didagangkan pada paras tertinggi $0.001704 dan paras terendah $0.001407 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.03% . Trend terkini ini mempamerkan potensi MEMEFI untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, MemeFi telah mengalami perubahan sebanyak -0.18% , mencerminkan kira-kira $-0.000343 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa MEMEFI berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga MemeFi yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh MEMEFI

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga MemeFi (MEMEFI) Berfungsi? Modul Ramalan Harga MemeFi ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan MEMEFI berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap MemeFi untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi MEMEFI, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga MemeFi. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan MEMEFI. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum MEMEFI untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan MemeFi.

Mengapa Ramalan Harga MEMEFI Penting?

MEMEFI Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

