Flamengo Fan Token (MENGO) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Flamengo Fan Token untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak MENGO yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Flamengo Fan Token % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.12793 $0.12793 $0.12793 +2.66% USD Sebenarnya Ramalan Flamengo Fan Token Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Flamengo Fan Token (MENGO) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Flamengo Fan Token berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.12793 pada tahun 2025. Flamengo Fan Token (MENGO) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Flamengo Fan Token berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.134326 pada tahun 2026. Flamengo Fan Token (MENGO) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MENGO yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.141042 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Flamengo Fan Token (MENGO) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MENGO yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.148094 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Flamengo Fan Token (MENGO) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MENGO pada tahun 2029 ialah $ 0.155499 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Flamengo Fan Token (MENGO) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MENGO pada tahun 2030 ialah $ 0.163274 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Flamengo Fan Token (MENGO) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Flamengo Fan Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.265957. Flamengo Fan Token (MENGO) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Flamengo Fan Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.433216. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.12793 0.00%

2026 $ 0.134326 5.00%

2027 $ 0.141042 10.25%

2028 $ 0.148094 15.76%

2029 $ 0.155499 21.55%

2030 $ 0.163274 27.63%

2031 $ 0.171438 34.01%

2032 $ 0.180010 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.189010 47.75%

2034 $ 0.198461 55.13%

2035 $ 0.208384 62.89%

2036 $ 0.218803 71.03%

2037 $ 0.229743 79.59%

2038 $ 0.241231 88.56%

2039 $ 0.253292 97.99%

2040 $ 0.265957 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Flamengo Fan Token Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.12793 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.127947 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.128052 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.128455 0.41% Ramalan HargaFlamengo Fan Token (MENGO) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk MENGO pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.12793 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaFlamengo Fan Token (MENGO) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi MENGO, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.127947 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaFlamengo Fan Token (MENGO) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi MENGO, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.128052 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaFlamengo Fan Token (MENGO)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk MENGO ialah $0.128455 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Flamengo Fan Token Semasa Harga Semasa $ 0.12793$ 0.12793 $ 0.12793 Perubahan Harga (24J) +2.66% Modal Pasaran $ 1.68M$ 1.68M $ 1.68M Bekalan Peredaran 13.16M 13.16M 13.16M Kelantangan (24J) $ 32.13K$ 32.13K $ 32.13K Kelantangan (24J) -- Harga terkini MENGO ialah $ 0.12793. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +2.66%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 32.13K. Tambahan pula, MENGO mempunyai bekalan edaran sebanyak 13.16M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 1.68M. Lihat Harga Langsung MENGO

Flamengo Fan Token Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Flamengo Fan Token, harga semasa Flamengo Fan Token ialah 0.12793USD. Bekalan edaran Flamengo Fan Token(MENGO) ialah 0.00 MENGO , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $1.68M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.02% $ 0.002239 $ 0.12952 $ 0.12379

7 Hari 0.00% $ 0.000029 $ 0.13295 $ 0.12379

30 Hari -0.03% $ -0.005330 $ 0.15044 $ 0.12379 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Flamengo Fan Token telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.002239 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.02% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Flamengo Fan Token didagangkan pada paras tertinggi $0.13295 dan paras terendah $0.12379 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.00% . Trend terkini ini mempamerkan potensi MENGO untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Flamengo Fan Token telah mengalami perubahan sebanyak -0.03% , mencerminkan kira-kira $-0.005330 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa MENGO berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Flamengo Fan Token yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh MENGO

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Flamengo Fan Token (MENGO) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Flamengo Fan Token ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan MENGO berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Flamengo Fan Token untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi MENGO, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Flamengo Fan Token. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan MENGO. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum MENGO untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Flamengo Fan Token.

Mengapa Ramalan Harga MENGO Penting?

MENGO Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahMENGO berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,MENGO akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga MENGO pada bulan depan? Menurut Flamengo Fan Token (MENGO) alat ramalan harga, harga MENGO yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 MENGO pada tahun 2026? Harga 1Flamengo Fan Token (MENGO) hari ini ialah $0.12793 . Mengikut modul ramalan di atas, MENGO akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga MENGO pada tahun 2027? Flamengo Fan Token (MENGO) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 MENGO menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga MENGO pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Flamengo Fan Token (MENGO) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga MENGO pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Flamengo Fan Token (MENGO) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 MENGO pada tahun 2030? Harga 1Flamengo Fan Token (MENGO) hari ini ialah $0.12793 . Mengikut modul ramalan di atas, MENGO akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga MENGO untuk 2040? Flamengo Fan Token (MENGO) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 MENGO menjelang tahun 2040.