Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Merlin Chain % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.18166 $0.18166 $0.18166 +0.01% USD Sebenarnya Ramalan Merlin Chain Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Merlin Chain (MERL) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Merlin Chain berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.18166 pada tahun 2025. Merlin Chain (MERL) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Merlin Chain berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.190743 pada tahun 2026. Merlin Chain (MERL) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MERL yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.200280 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Merlin Chain (MERL) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MERL yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.210294 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Merlin Chain (MERL) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MERL pada tahun 2029 ialah $ 0.220808 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Merlin Chain (MERL) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MERL pada tahun 2030 ialah $ 0.231849 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Merlin Chain (MERL) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Merlin Chain berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.377658. Merlin Chain (MERL) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Merlin Chain berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.615165. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.18166 0.00%

2026 $ 0.190743 5.00%

2027 $ 0.200280 10.25%

2028 $ 0.210294 15.76%

2029 $ 0.220808 21.55%

2030 $ 0.231849 27.63%

2031 $ 0.243441 34.01%

2032 $ 0.255613 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.268394 47.75%

2034 $ 0.281814 55.13%

2035 $ 0.295904 62.89%

2036 $ 0.310700 71.03%

2037 $ 0.326235 79.59%

2038 $ 0.342547 88.56%

2039 $ 0.359674 97.99%

2040 $ 0.377658 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Merlin Chain Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.18166 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.181684 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.181834 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.182406 0.41% Ramalan HargaMerlin Chain (MERL) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk MERL pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.18166 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaMerlin Chain (MERL) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi MERL, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.181684 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaMerlin Chain (MERL) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi MERL, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.181834 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaMerlin Chain (MERL)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk MERL ialah $0.182406 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Merlin Chain Semasa Harga Semasa $ 0.18166$ 0.18166 $ 0.18166 Perubahan Harga (24J) +0.01% Modal Pasaran $ 177.87M$ 177.87M $ 177.87M Bekalan Peredaran 978.96M 978.96M 978.96M Kelantangan (24J) $ 5.39M$ 5.39M $ 5.39M Kelantangan (24J) -- Harga terkini MERL ialah $ 0.18166. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +0.01%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 5.39M. Tambahan pula, MERL mempunyai bekalan edaran sebanyak 978.96M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 177.87M. Lihat Harga Langsung MERL

Merlin Chain Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Merlin Chain, harga semasa Merlin Chain ialah 0.18169USD. Bekalan edaran Merlin Chain(MERL) ialah 0.00 MERL , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $177.87M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.01% $ -0.003540 $ 0.20371 $ 0.17412

7 Hari 0.30% $ 0.04238 $ 0.24455 $ 0.13769

30 Hari 0.60% $ 0.06845 $ 0.24455 $ 0.10087 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Merlin Chain telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.003540 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.01% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Merlin Chain didagangkan pada paras tertinggi $0.24455 dan paras terendah $0.13769 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.30% . Trend terkini ini mempamerkan potensi MERL untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Merlin Chain telah mengalami perubahan sebanyak 0.60% , mencerminkan kira-kira $0.06845 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa MERL berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Merlin Chain yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh MERL

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Merlin Chain (MERL) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Merlin Chain ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan MERL berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Merlin Chain untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi MERL, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Merlin Chain. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan MERL. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum MERL untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Merlin Chain.

Mengapa Ramalan Harga MERL Penting?

MERL Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahMERL berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,MERL akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga MERL pada bulan depan? Menurut Merlin Chain (MERL) alat ramalan harga, harga MERL yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 MERL pada tahun 2026? Harga 1Merlin Chain (MERL) hari ini ialah $0.18166 . Mengikut modul ramalan di atas, MERL akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga MERL pada tahun 2027? Merlin Chain (MERL) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 MERL menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga MERL pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Merlin Chain (MERL) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga MERL pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Merlin Chain (MERL) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 MERL pada tahun 2030? Harga 1Merlin Chain (MERL) hari ini ialah $0.18166 . Mengikut modul ramalan di atas, MERL akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga MERL untuk 2040? Merlin Chain (MERL) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 MERL menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang